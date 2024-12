नीतीश कुमार रेड्डी ने मेलबर्न में गाड़ दिया खूंटा, बवाल सेलिब्रेशन...पिता के छलके आंसू, Video

Nitish Kumar Reddy Test Century: भारत के युवा ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी ने मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खूंटा गाड़ दिया. उन्होंने 5 टेस्ट मैचों की सीरीज के चौथे मुकाबले में धमाकेदार शतक लगाया. नीतीश ने 50 हजार से ज्यादा दर्शकों के सामने अपने करियर का पहला शतक ठोका. इस सीरीज में डेब्यू करने वाले इस खिलाड़ी ने अपनी बल्लेबाजी का लोहा मनवाते हुए ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को झुकने पर मजबूर कर दिया. सैकड़ा जड़ने के बाद नीतीश ने यादगार जश्न मनाया.

नीतीश का धांसू सेलिब्रेशन

नीतीश ने 115वें ओवर की तीसरी गेंद पर स्कॉट बोलैंड को चौका मारा. उन्होंने सामने की ओर शॉट लगाकर अपना शतक पूरा किया. इसके बाद नीतीश ने मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर एक हाथ से अपने बल्ले को खड़ा किया और दूसरे हाथ से उस पर हेलमेट को टांग दिया. इसके बाद उन्होंने एक हाथ में हेलमेट और एक हाथ में बल्ले को उठाकर दर्शकों का अभिवादन स्वीकार किया. वहीं, स्टेडियम में मौजूद क्रिकेट फैंस ने भी खड़े होकर उके लिए तालियां बजाईं.

What a moment this for the youngster!

A maiden Test 100 at the MCG, it does not get any better than this #TeamIndia #AUSvIND pic.twitter.com/KqsScNn5G7

— BCCI (@BCCI) December 28, 2024