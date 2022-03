पत्नी के जन्मदिन पर भावुक हुए पूर्व क्रिकेटर वसीम अकरम, ट्विटर पर लिख दी ऐसी बात

नई दिल्ली: पाकिस्तान के तेज गेंदबाज वसीम अकरम की गिनती दुनिया के महान गेंदबाजों में होती है. वह अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चा में रहते हैं. वसीम अकरम ने अपनी पत्नी के जन्मदिन पर एक इमोशनल पोस्ट लिखी है. जो सभी का ध्यान अपनी तरफ खींच रही है.

पाकिस्तान के तेज गेंदबाज वसीम अकरम ने पत्नी शनायरा को जन्मदिन पर बधाई देते हुए लिखा है कि '40 वां जन्मदिन मुबारक हो मेरे प्यार, तुम इतने खूबसूरत इंसान बन गए हो और तुम और बेहतर हो जाओगे. आपको अपने जीवन साथी के रूप रखना काफी प्यारा है. मेरी तरफ से प्यार है, आप हर दिन को जीने लायक बनाते हैं. आप मेरे लिए जो कुछ भी करते हैं, उसके लिए धन्यवाद, हमारे बच्चे, हमारे परिवार और पाकिस्तान के लिए हम तुमसे प्यार करते हैं.' वसीम अकरम ने साल 2013 में शनायरा से शादी कर ली थी. तब वह 43 साल के थे. ऑस्ट्रेलियाई मूल की शनायरा समाजसेविका है.

Happy 40th birthday my love-you have grown into such a beautiful human being & you will only get better.I love having you by my side as my life parter, you make every day worth living.Thank you for all you do for me,our children,our families &for Pakistan!We love you @iamShaniera pic.twitter.com/TfImy6o5bJ

शनायरा ने ट्विटर पर रिप्लाई करते हुए लिखा कि दुनिया भर में इतने दर्द के साथ मुझे जश्न मनाने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन मैं अभी लेकिन मैं अभी 40 साल की हूं, इसलिए मैं चुपचाप अपने जीवन में मिले आशीर्वादों पर चिंतन करूंगी और उन लोगों को धन्यवाद दूंगी, जिन्होंने मेरे जीवन को छुआ है और मुझे होने के लिए मुझे प्यार किया है. बहुत शुक्रिया.' शनायरा अकरम पाकिस्तान में रहती हैं और समाजसेवा का काम करतीं हैं. इसलिए उनके चाहने वाले पाकिस्तान में भी काफी हैं. वसीम अकरम की पहली पत्नी का निधन 2009 में हो गया था.

With so much heart ache around the world I didn't feel like celebrating that much. But I'm 40 now, so I will quietly reflect on the blessings I have received through out my life and thank the people that have touched my life and loved me for being me! Thank you

— Shaniera Akram (@iamShaniera) March 22, 2022