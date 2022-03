बीच मैदान पर इस पाकिस्तानी खिलाड़ी ने की 'आशिकी', सोशल मीडिया पर जमकर हो रहा ट्रोल

नई दिल्ली: पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन टेस्ट मैचों की सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है. इस मैच में एक ऐसी घटना हो गई है, जिससे डेविड वॉर्नर और शाहीन अफरीदी सोशल मीडिया पर ट्रोल हो गए हैं. ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी के दौरान डेविड वॉर्नर को शाहीन अफरीदी ने एक गेंद फेंकी, जिस पर वॉर्नर ने डिफेंस किया, लेकिन शाहीन अफरीदी अपना फॉलो थ्रू पूरा करने के बाद सीधे डेविड वॉर्नर के पास चले गए और घूरने लगे. इसके बाद दोनों एक दूसरे के पास खड़े हो गए और फिर हंसकर आगे बढ़ गए, लेकिन इन दोनों की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. लोग उन्हें ट्रोल करने लगे हैं.

लोगों ने जमकर लिए मजे!

एक सोशल मीडिया यूजर ने आशिकी फिल्म के पोस्ट में इन दोनों ही प्लेयर्स की तस्वीर शेयर की है. वहीं, दूसरे यूजर ने लिखा है कि डेविड वॉर्नर दौरे के आखिर में बाईस करोड़ पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस का दिल जीतेंगे. वह पाकिस्तान दौरे पर सबसे मनोरंजक ऑस्ट्रेलियाई हैं.

Some cute moments of Shaheen and warner #PAKvsAUS pic.twitter.com/d5dhFm60Bp — SHAH (@SyedParuShah) March 23, 2022

David Warner will surely win hearts of twenty two crore pakistani cricket fans at the end of tour! He's the most entertaining aussie on Pakistan tour #PAKvsAUS pic.twitter.com/yNuy3dc93C — Asma Bibi (@iamasma0) March 24, 2022

लाहौर में खेला जा रहा तीसरा टेस्ट

पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा टेस्ट मैच लाहौर के मैदान पर खेला जा रहा है. सीरीज में पहले खेले गए दोनों ही मैच ड्रॉ रहे थे. पहले दोनों ही मैचों में पाकिस्तान की पिच को लेकर बहुत ही आलोचना हुई थी. इस मैच में ऑस्ट्रेलिया टीम ने पहले टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला किया है. ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली पारी में 391 रन और 227 रन बनाकर दूसरी पारी घोषित की. पाकिस्तान ने अपनी पहली पारी में 268 रन बनाए थे, जिसमें सबसे ज्यादा रन अब्दुला शफीक ने कूटे. अब पाकिस्तान टीम को आखिरी दिन जीतने के लिए 278 रन चाहिए और उसके सभी विकेट बचे हुए हैं.