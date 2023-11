ODI World Cup 2023: 'हम आज और हमेशा आपके साथ खड़े हैं', वर्ल्ड कप फाइनल में हार के बाद बोले पीएम मोदी

PM Narendra Modi on ODI World Cup 2023 Final: वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में भारतीय टीम की हार पर करोड़ों लोग निराश हैं. मायूसी और नाराजगी के इन क्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय टीम का हौंसला बढ़ाया है. उन्होंने ट्वीट करके कहा, 'प्रिय टीम इंडिया, विश्व कप के दौरान आपकी प्रतिभा और दृढ़ संकल्प उल्लेखनीय था. आपने महान भावना के साथ खेला और देश को बहुत गौरव दिलाया. हम आज और हमेशा आपके साथ खड़े हैं.'

Dear Team India, Your talent and determination through the World Cup was noteworthy. You've played with great spirit and brought immense pride to the nation. We stand with you today and always. — Narendra Modi (@narendramodi) November 19, 2023

'ऑस्ट्रेलियाई टीम को जीत की बधाई'

पीएम मोदी ने वर्ल्ड कप मैच जीतने पर ऑस्ट्रेलियन टीम को बधाई भी दी. उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके कहा, 'विश्व कप की शानदार जीत पर ऑस्ट्रेलिया को बधाई! पूरे टूर्नामेंट में उनका प्रदर्शन सराहनीय रहा, जिसका समापन शानदार जीत के रूप में हुआ. ट्रैविस हेड को आज उनके उल्लेखनीय खेल के लिए बधाई.'

Congratulations to Australia on a magnificent World Cup victory! Theirs was a commendable performance through the tournament, culminating in a splendid triumph. Compliments to Travis Head for his remarkable game today. — Narendra Modi (@narendramodi) November 19, 2023

'हम आपसे प्यार करते हैं'

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर टीम इंडिया की हौंसला अफजाई की. राहुल गांधी ने पोस्ट करके कहा, 'टीम इंडिया, आपने पूरे टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन किया! जीतें या हारें - हम आपसे किसी भी तरह से प्यार करते हैं और हम अगला भी जीतेंगे.'

Team INDIA, you played solidly well through the tournament! Win or lose - we love you either way and we will win the next one. Congratulations to Australia for a well deserved World Cup victory. — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) November 19, 2023

'भारतीय टीम ने कड़ा संघर्ष किया'

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी अपनी टीम इंडिया के साथ खड़े दिखे. उन्होंने पोस्ट करके कहा, 'भारत भले ही ट्रॉफी जीतने से चूक गया हो, लेकिन विश्व कप में उनका सफर असाधारण से कम नहीं था. उन्होंने कड़ा संघर्ष किया, उत्कृष्ट क्रिकेट खेला और हर खेल में शानदार प्रदर्शन किया. पूरे टूर्नामेंट में देश को गौरवान्वित करने के लिए हमारे लड़कों को बधाई.'

India may have missed the trophy, but their journey in the World Cup was nothing short of exceptional. They fought hard, played outstanding cricket, and showcased brilliance in every game. Kudos to our boys for making the nation proud throughout the tournament. — Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) November 19, 2023

'भारतीय क्रिकेट टीम का हार्दिक अभिनंदन'

विश्व कप प्रतियोगिता जीतने की आस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम को बधाई! पूरी प्रतियोगिता में अपनी उत्कृष्ट खेल भावना और शानदार प्रदर्शन से करोड़ों खेल प्रेमियों का मन जीतने वाली भारतीय क्रिकेट टीम का हार्दिक अभिनंदन! आपने देश का मानवर्धन किया है। हमें आप पर गर्व है. जय हिंद