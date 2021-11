T20 World Cup: Ravindra Jadeja का ये प्लान रहा कामयाब, इस तरह किया स्कॉटलैंड की नाक में दम

दुबई: टीम इंडिया के बाएं हाथ के स्पिनर रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) ने खुलासा किया कि दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के ग्रुप 2 मैच में स्कॉटलैंड को सिर्फ 85 रन पर आउट करने में गेंदबाजों के लिए सही एरिया में गेंदबाजी करना अहम था. उन्होंने कहा कि वह बीच के ओवरों में विकेट हासिल करना चाह रहे थे. भारत ने अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड की तुलना में अपने नेट रन रेट को बेहतर करते हुए 81 गेंद बाकी रहते स्कॉटलैंड पर 8 विकेट से जीत दर्ज की.

रवींद्र जडेजा ने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'हम अच्छे एरिया में गेंदबाजी करना चाह रहे थे, क्योंकि ऑडबॉल ग्रिपिंग, टर्निग और स्पिनिंग थी. स्पिनर या तेज गेंदबाज के रूप में सही क्षेत्रों में गेंदबाजी करना अहम था. इसलिए, हम अच्छे क्षेत्रों में गेंदबाजी कर रहे थे और आराम कर रहे थे. विकेट काम कर रहा था.'

रवींद्र जडेजा ने कहा 'मेरा रोल वही था. बीच के ओवर्स में विकेट लेने के लिए देखो और जब भी मौका मिले, गेंदबाजी करो. जैसे मैं गेंदबाजी करता था, प्लान आसान वहां बड़ा बदलाव नहीं था. यह एक सरल, बुनियादी प्लान था.' जडेजा को 4 ओवरों में 3/15 की बॉलिंग फिगर के लिए 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया.

.@imjadeja starred with the ball to set up #TeamIndia's superb 8⃣-wicket win over Scotland & bagged the Man of the Match award. #T20WorldCup #INDvSCO



Scorecard https://t.co/cAzmUe5OJM pic.twitter.com/Pvl6PTK4Ut