Rishabh Pant: एकदम NPA बन गया है... ऋषभ पंत ओपनिंग में फ्लॉप तो लोगों ने लगाई क्लास

Rishabh Pant, IND vs NZ 2nd T20I: टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में उप-कप्तानी का जिम्मा संभाल रहे हैं. सीरीज के दूसरे टी20 में न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने टॉस जीता और भारत को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया. कप्तान हार्दिक पांड्या ने पंत को बतौर ओपनर टीम में जगह दी लेकिन उनका यह दांव सफल साबित नहीं हो सका. पंत सस्ते में पवेलियन लौट गए. और तो और उन्होंने धीमे अंदाज में बल्लेबाजी की जिसके कारण सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने उन्हें लेकर मीम्स शेयर किए.

हार्दिक ने बतौर ओपनर दिया मौका

टीम इंडिया की कप्तानी संभाल रहे धुरंधर ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने सीरीज के दूसरे टी20 मैच में ऋषभ पंत को बतौर ओपनर मौका दिया. वह ईशान किशन के साथ ओपनिंग करने उतरे. हालांकि पंत ने एक बार फिर अपने फैंस को निराश किया. वह 13 गेंद खेलने के बाद 6 रन बनाकर चलते बने. उन्हें लॉकी फर्ग्युसन ने पारी के छठे ओवर की पहली गेंद पर टिम साउदी के हाथों कैच कराया. पंत ने इस दौरान अपनी पारी में एक चौका लगाया.

पंत का खराब प्रदर्शन, भड़के फैंस

पंत और ईशान ने मिलकर 5 ओवर में 36 रन जोड़े. हालांकि इसमें ईशान का योगदान 20 रनों का था जबकि पंत केवल 6 ही रन बना पाए. पंत की इस धीमी पारी और खराब प्रदर्शन के बाद सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने उनकी आलोचना शुरू कर दी. कुछ ने तो इसे लेकर मीम भी शेयर किए. एक मीम पर लिखा था- बिलकुल NPA हो गए हो. नॉन परफॉर्मिंग एसेट. वहीं, एक अन्य यूजर ने उन्हें टी20 टीम से बाहर करने तक की बात कह दी.

Rishabh Pant was once compared to MS Dhoni and a legend like Dhoni was disrespected. Never forget. — ` (@FourOverthrows) November 20, 2022

Rishabh Pant fails again. He needs to lose some weight. #INDvsNZ pic.twitter.com/fVeCqRyKk6 — Angry Foofa (@AngryFoofa) November 20, 2022

ऐसा है अभी तक का प्रदर्शन

पंत ने इस मैच से पहले तक 64 टी20 इंटरनेशनल मुकाबलों में कुल 970 रन बनाए हैं जिसमें 3 अर्धशतक शामिल हैं. हालांकि वह निचले क्रम पर ज्यादा बल्लेबाजी करते दिखे हैं. इसके अलावा उन्होंने 27 वनडे और 31 टेस्ट मैच भी खेले हैं. वनडे में उन्होंने एक शतक और 5 अर्धशतक जमाते हुए कुल 840 रन जबकि टेस्ट में पांच शतक और 10 अर्धशतकों की मदद से 2123 रन जोड़े हैं.

