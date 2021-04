SA vs PAK: फेक फील्डिंग कर Fakhar Zaman का सपना तोड़ने वाले Quinton de Kock को ट्विटर पर मिली सजा

नई दिल्ली: दक्षिण अफ्रीका और पाकिस्तान (SA vs PAK) के बीच जोहानिसबर्ग में खेले गए सीरीज के दूसरे वनडे मैच में प्रोटियाज टीम ने एक कांटे के मुकाबले के बाद 17 रनों से बाजी मार ली है. मेजबान दक्षिण अफ्रीका ने 50 ओवर में 6 विकेट खोकर 341 रन बनाए थे, इसके जवाब में मेहमान टीम 9 विकेट खोकर 324 रन ही बना सकी. इस मैच में दक्षिण अफ्रीका के विकेटकीपर क्विंटन डी कॉक (Quinton de Kock) ने फेक फील्डिंग कर पाकिस्तान के बल्लेबाज फखर जमां (Fakhar Zaman) को रनआउट करवा दिया था. इसके बाद ट्विटर पर फैंस ने डि कॉक को ट्रोल कर बड़ी सजा दी है.

फखर जमां ने पाकिस्तान की पारी के आखिरी ओवर की पहली गेंद पर एक शॉट खेल जल्दी से पहला रन पूरा किया. जब वो दूसरा रन लेने दौड़े तो दक्षिण अफ्रीका के विकेटकीपर क्विंटन डिकॉक (Quinton de Kock) ने फखर का ध्यान भटकाते हुए नॉन स्ट्राकर इंड की तरफ इशारा किया. इतनी देर में एडेन मार्कराम (Aiden Markram) ने गेंद को विकेट पर हिट कर दिया था. फखर 193 रन बनाकर आउट हो गए.

Fakhar Zaman’s run out cost Pakistan 7 runs and a ball. Under the rules, PAK should’ve received 7 runs (two by Fakhar and 5 penalty). Plus, the ball should have not been counted as it was dead.

Equation that was 31 off 6 balls should have become 24 off 6 with Fakhar on 194.

