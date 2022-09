Team India: इस प्लेयर को BCCI ने अचानक बनाया कप्तान, T20 वर्ल्ड कप से पहले सौंप दी ये जिम्मेदारी

India vs New Zealand A ODI Series: सेलेक्टर्स ने टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है. टीम में अनुभवी और युवा प्लेयर्स को जगह मिली है. टी20 वर्ल्ड कप से पहले भारतीय ए टीम को न्यूजीलैंड की ए टीम से तीन वनडे मैचों की सीरीज खेलनी है. इसके लिए एक स्टार खिलाड़ी को कप्तान बनाया गया है. खास बात ये है कि इस प्लेयर को टी20 वर्ल्ड कप की स्क्वाड की जगह नहीं मिली है. ये खिलाड़ी विस्फोटक बैटिंग में माहिर है. आइए जानते हैं, इस खिलाड़ी के बारे में.

इस खिलाड़ी को मिली कप्तानी

न्यूजीलैंड ए के खिलाफ भारतीय ए टीम की कमान संजू सैमसन कौ सौंपी गई है. टी20 वर्ल्ड कप में संजू को जगह नहीं मिली थी. इससे फैंस BCCI से नाराज चल रहे थे. इसी वजह से BCCI ने फैंस की मायूसी दूर करने के लिए संजू सैमसन को इंडिया ए टीम की कप्तानी दी है. संजू सैमसन को साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के लिए भी भारतीय टीम में जगह नहीं मिली है. जबकि वह बहुत ही शानदार फॉर्म में चल रहे थे.

