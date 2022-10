Team India: बदलाव के मूड में सेलेक्टर्स, इन 2 प्लेयर्स को किया इग्नोर; करियर पर लगा पावरब्रेक?

Indian Team For Bangladesh and New Zealand Tour: सेलेक्टर्स ने बांग्लादेश और न्यूजीलैंड टूर के लिए टीम इंडिया की घोषणा कर दी है. इसके लिए टीम इंडिया में कई युवा प्लेयर्स की एंट्री हुई है. वहीं, मौजूदा टी20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का हिस्सा रहे दो प्लेयर्स की सेलेक्टर्स ने अनदेखी की है. ऐसे में ये माना जा सकता है क्या इन प्लेयर्स के लिए टीम इंडिया के दरवाजे बंद हो चुके हैं? आइए जानते हैं, इन खिलाड़ियों के बारे में.

इन दो प्लेयर्स को नहीं मिली जगह

पूरी संभावना है कि ऑस्ट्रेलिया में चल रहा टी20 विश्व कप दिनेश कार्तिक और रविचंद्रन अश्विन के लिए इस प्रारूप में अंतिम टूर्नामेंट हो, क्योंकि चेतन शर्मा की अगुआई वाली चयन समिति ने 2024 चरण को ध्यान में रखते हुए खेल के इस छोटे प्रारूप में बदलाव का दौर शुरू कर दिया है. बांग्लादेश और न्यूजीलैंज टूर के लिए इन दोनों ही प्लेयर्स का चयन नहीं किया गया है.

इस साल खेले 27 मैच

दिनेश कार्तिक ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैच तक 2022 में 27 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले, लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों में उनकी अनदेखी गई. और ना ही रविचंद्रन अश्विन को इसमें शामिल किया गया है जिन्हें रोहित शर्मा के जोर देने के बाद चार साल के अंतराल बाद टी20 टीम में वापस बुलाया गया.

इस दिग्गज को मिली कप्तानी

हार्दिक पांड्या को 18 नवंबर से न्यूजीलैंड के खिलाफ शुरू हो रही तीन मैचों की सीरीज के लिए सोमवार को टी20 टीम का कप्तान बनाया गया. टीम को देखकर साफ संकेत मिलते हैं कि अगली पीढ़ी इस टी20 विश्व कप के बाद जिम्मेदारी संभालने को तैयार है. विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों ने आराम की मांग की थी और केएल राहुल को निजी कारणों से ब्रेक दिया गया है. वे शायद भारत के लिए छोटे प्रारूप में खेल सकते हैं, लेकिन बदलाव के आरंभ की अनदेखी नहीं की जा सकती.

चीफ सेलेक्टर ने कही ये बात

मुख्य चयनकर्ता चेतन शर्मा ने दो अलग अलग सीरीज के लिए चार टीमों की घोषणा के बाद वर्चुअल प्रेस कांफ्रेंस में कहा, ‘विश्व कप कुछ दिनों में खत्म हो जाएगा, इसलिए हमें फैसला करना था, कि किसे आराम देना है किसे नहीं. वह (कार्तिक) अच्छा करता रहा है और वह हमारे लिए उपलब्ध है. लेकिन इस बार हमने विश्व कप के बाद अलग खिलाड़ियों को आजमान के बारे में सोचा.’

साउथ अफ्रीका के मैच में लगी चोट

दिनेश कार्तिक की पीठ में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत के पिछले मैच के दौरान चोट लग गई थी और उनका बुधवार को बांग्लादेश के खिलाफ मैच में खेलना संदिग्ध लग रहा है. लेकिन चेतन शर्मा ने कार्तिक की चोट के बारे में कोई अपडेट नहीं दिया. वह इस बारे में भी चर्चा नहीं करना चाहते कि इस अनुभवी विकेटकीपर को पिछले चार महीनों में भारत के लिए 27 टी20 खेलने के बाद कार्यभार प्रबंधन की जरूरत क्यों पड़ी?

उन्होंने कहा, ‘मेडिकल टीम उनकी देखरेख कर रही है, यह आंतरिक मसला है इसलिए यहां कुछ भी खुलासा करना ठीक नहीं होगा. वह विश्व कप का हिस्सा हैं और वह अच्छा कर रहे हैं.’ लेकिन समझा जा सकता है कि भारतीय क्रिकेट कार्तिक से आगे बढ़ने के लिए तैयार है. 2019 में विश्व कप ने उनका 50 ओवर का करियर खत्म कर दिया था और 2022 शायद उनका टी20 इंटरनेशनल में अंतिम रहे.

