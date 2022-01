Shardul Thakur की 4 साल पुरानी फोटो वायरल, South Africa Tour से लौटकर किया था Mumbai Local का सफर

नई दिल्ली: टीम इंडिया (Team India) भले ही जोहानिसबर्ग (Johannesburg) के वांडरर्स (Wanderers) में खेले गए दूसरे टेस्ट में 7 विकेट से हार गई हो, लेकिन इस मैच को तेज गेंदबाज शार्दुल ठाकुर (Shardul Thakur) के शानदार प्रदर्शन के लिए हमेशा याद रखा जाएगा.

शार्दुल ठाकुर (Shardul Thakur) ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के दूसरे टेस्ट की पहली पारी में 61 रन देकर दक्षिण अफ्रीका के 7 बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा. उनकी ये बॉलिंग फिगर हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गई.



शार्दुल ठाकुर (Shardul Thakur) को ये कामयाबी इतनी आसानी से नहीं मिली. इस लेवल तक पहुंचने के लिए उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था. एक वक्त ऐसा था कि वो मुंबई में सफर करने के लिए लोकल ट्रेन का इस्तेमाल करते थे. इन दिनों उनकी 4 साल पुरानी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.

यह भी पढ़ें- मयंक अग्रवाल पुलिस ऑफिसर की बेटी के इश्क में हुए गिरफ्तार, मिली 'उम्र कैंद' की 'खूबसूरत सजा'

शार्दुल ठाकुर (Shardul Thakur) को क्रिकेट की प्रैक्टिस के लिए मुंबई लोकल (Mumbai Local) का सफर करना पड़ता था. वो स्ट्रगल के दिनों में सुबह की ट्रेन पकड़कर पालघर (Palghar) स्टेशन से बोरीवली (Borivali) क्रिकेट खेलने जाते थे. रात में उन्हें काफी थकान भी होती थी, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी.

शार्दुल ठाकुर (Shardul Thakur) ने अपने टी-20 इंटरनेशनल करियर की शुरुआत 21 फरवरी 2018 को दक्षिण अफ्रीका (South Africa) के खिलाफ की थी. सेंचुरियन (Centurion) के सुपरस्पोर्ट पार्क में खेले गए इस मैच में शार्दुल ने 4 ओवर में 31 रन देकर 1 विकेट लिए थे. भारत को इस मैच 6 विकेट से हार मिली थी.

दक्षिण अफ्रीका (South Africa) से भारत लौटने के बाद शार्दुल ठाकुर (Shardul Thakur) ने अंधेरी स्टेशन से मुंबई लोकल (Mumbai Local) ट्रेन पकड़ी, क्योंकि वो अपने घर जल्दी पहुंचना चाहते थे. जो मुसाफिर उन्हें ट्रेन में देख रहे थे, वो पहचानने की कोशिश कर रहे थे कि ये शार्दुल हैं या नहीं.

Success earned is definitely due to hours of immense hardwork but it is important to stay grounded at the same time @imShard

'Business class to First class ' pic.twitter.com/mDq0qahxnS

— Lakshmi Narayanan (@lakshuakku) March 3, 2018