IND vs AUS: टीम इंडिया के लिए बुरी खबर, ऑस्ट्रेलिया सीरीज के पहले मैच से बाहर हुआ ये बड़ा मैच विनर!

IND vs AUS Test Series 2023: भारत और ऑस्ट्रेलिया (India vs Australia) के बीच टेस्ट सीरीज (IND vs AUS Test Series 2023) का आगाज 9 फरवरी से होने जा रहा है. ये सीरीज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल को देखते हुए टीम इंडिया के लिए काफी अहम है. लेकिन इस सीरीज से पहले टीम इंडिया के लिए एक बड़ी ही बुरी खबर सामने आई है. टीम का एक बड़ा मैच विनर खिलाड़ी चोट के चलते सीरीज के पहले मैच से बाहर हो गया है.

पहले टेस्ट से बाहर हुआ ये बड़ा मैच विनर

टीम इंडिया ने हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज खेली थी. टीम इंडिया के धाकड़ बल्लेबाज श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) चोट के चलते इस सीरीज से बाहर हो गए थे. श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) बैक इंजरी के चलते इस सीरीज से बाहर हुए थे. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) अभी भी इस चोट से पूरी तरह उभर नहीं सके हैं, जिसके चलते वह ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज के पहले मैच से बाहर हो गए हैं.

टीम इंडिया की बढ़ी मुश्किलें

श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) टेस्ट क्रिकेट में इस समय भारत के सबसे अहम खिलाड़ियों में से एक हैं. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) से जुड़े एक सूत्र ने श्रेयस अय्यर के बारे में इंडियन एक्सप्रेस से कहा, 'श्रेयस अय्यर की चोट उम्मीद के मुताबिक ठीक नहीं हुई है. उन्हें फिर से क्रिकेट खेलने में कम से कम दो हफ्ते लगेंगे. वह निश्चित तौर पर पहले टेस्ट के लिए उपलब्ध नहीं होंगे और दूसरे टेस्ट के लिए उनकी उपलब्धता उनकी फिटनेस रिपोर्ट पर निर्भर करेगी.'

साल 2022 मे किया कमाल का प्रदर्शन

श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) के लिए साल 2022 काफी यादगार रहा था. श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) ने पिछले साल 17 वनडे मैचों में 724 रन बनाए थे. वह इस साल भारत के लिए वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी बने थे. वहीं, श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) ने टीम इंडिया के लिए अभी तक 7 टेस्ट 42 वनडे और 49 टी20 मैच खेले हैं. लेकिन इस साल की शुरुआत उनके लिए अच्छी नहीं रही है.

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले दो टेस्ट मैचों के लिए टीम इंडिया

रोहित शर्मा (कप्तान), केएल राहुल (उपकप्तान), शुभमन गिल, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएस भरत (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), रविचंद्रन अश्विन, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, रवींद्र जडेजा, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, उमेश यादव, जयदेव उनादकट, सूर्यकुमार यादव.

भारत की पहली पसंद ZeeHindi.com - अब किसी और की ज़रूरत नहीं