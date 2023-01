Shubman Gill: शुभमन गिल ने वनडे में दोहरा शतक ठोक कर रचा इतिहास, लिस्ट में ये बड़े-बड़े धुरंधर भी शामिल

Shubman Gill: टीम इंडिया के विस्फोटक ओपनर शुभमन गिल ने वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक ठोकते हुए इतिहास रच दिया है. न्यूजीलैंड के खिलाफ हैदराबाद में पहले वनडे मैच के दौरान शुभमन गिल ने वनडे क्रिकेट में अपना पहला दोहरा शतक जड़कर बड़ा कारनामा कर दिया है. शुभमन गिल वनडे में दोहरा शतक जड़ने वाले भारत के पांचवें और दुनिया के आठवें बल्लेबाज हैं.

शुभमन गिल का ऐसा तूफान आया

न्यूजीलैंड के खिलाफ हैदराबाद में पहले वनडे मैच के दौरान शुभमन गिल का ऐसा तूफान आया, जिसने कीवी गेंदबाजों को उड़ाकर रख दिया. शुभमन गिल ने 149 गेंदों में 208 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली, जिसमें 19 चौके और 9 छक्के शामिल रहे. इस दौरान शुभमन गिल का स्ट्राइक रेट 139.60 का रहा है. शुभमन गिल से पहले भारत के लिए वनडे क्रिकेट में ईशान किशन, रोहित शर्मा, वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर दोहरा शतक ठोक चुके हैं.

A SIX to bring up his Double Hundred

Watch that moment here, ICYMI #INDvNZ #TeamIndia @ShubmanGill pic.twitter.com/8qCReIQ3lc

— BCCI (@BCCI) January 18, 2023