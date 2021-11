भारत की Mithali Raj का टूटा वर्ल्ड रिकॉर्ड, इस स्टार क्रिकेटर ने किया करिश्मा

कराची: वेस्टइंडीज महिला क्रिकेट टीम की कप्तान स्टेफनी टेलर (Stafanie Taylor) रविवार को इंग्लैंड की चार्लोट एडवर्डस (Charlotte Edwards) और भारत की मिताली राज (Mithali Raj) के बाद वनडे इंटरनेशनल मैचों में 5000 रन बनाने वाली तीसरी महिला क्रिकेट बन गई हैं.

स्टेफनी टेलर ने यह करिश्मा पाकिस्तान के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में किया. 30 साल की टेलर 5000 रन उस वक्त बनाया जब उसने सादिया इकबाल की गेंद पर सिंगल लिया और पारी का 42वां रन बनाया. वेस्टइंडीज की कप्तान ने अपने करियर की 129वीं पारी में यह मुकाम हासिल किया. इस दौरान, वो ये मुकाम हासिल करने वाली सबसे तेज महिला क्रिकेटर भी बनीं और इस तरह उन्होंने भारत की मिताली राज का रिकॉर्ड तोड़ दिया.

#WestIndies captain Stafanie Taylor (@stafanie07) became the third player to score 5000 Women's ODI runs, after #England's Charlotte Edwards (@C_Edwards23) and #India's Mithali Raj (@M_Raj03), during her team's third ODI against #Pakistan.

Read: https://t.co/tu6Ffi6dsV pic.twitter.com/c0cPyrT7uM

— IANS Tweets (@ians_india) November 14, 2021