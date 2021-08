'दादा सुन रहे हो आप?' Mishti Doi को लेकर Sunil Gavaskar को है Sourav Ganguly से बड़ी शिकायत

नई दिल्ली: भारत और इंग्लैंड (India vs England) के बीच जारी नॉटिंघम टेस्ट (Nottingham Test) के दौरान सुनील गावस्कर (Sunil Gavaskar) और वीरेंद्र सहवाग (Virender Sehwag) 'सोनी टेन' के शो 'एक्ट्रा इनिंग्स' के गेस्ट बने थे. उनके सामने मिस्टी दोई (Mishti Doi) रखी हुई थी. इसे देखते ही लिटिल मास्टर के जेहन में शानदार वाकया याद आ गया.

सुनील गावस्कर ने बताया, 'जब मैं कोलकाता जाता हूं तो मिष्टी दोई तो खाना ही है, जब मैं भारतीय टीम का कप्तान था, और हमारे जो आज के बीसीसीआई अध्यक्ष हैं सौरव गांगुली (Sourav Ganguly), उनके जो पिता हैं, उस वक्त 'क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल' के सचिव हुआ करते थे, वो रिसीव करने आते थे एयरपोर्ट पर, और जब हम होटल में पहुंचते थे, तो वो मेरे लिए होटल की फ्रिज में इतनी बड़ी मिष्टी दोई की हांडी रखा करते थे. 8 दिनों तक रहना था वहां पर, वो उसके साथ कभी-कभी रोशोगुल्ला भी ले आते थे, तो बहुत-बहुत मजा आता था.'



यह भी पढ़ें- IND vs ENG: एंडरसन टेस्ट विकेटों के मामले में निकले आगे, तो कुंबले दिया ऐसा रिएक्शन



सुनील गावस्कर ने कहा, 'सिर्फ एक ही शिकायत है, मैं आशा करता हूं कि सुनने वाले सुनेंगे कि उन दिनों जो सचिव थे 'क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल' के वो इतनी बड़ी हांडी लाते थे, और जो अब बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं, वो कुछ नहीं लाते.' ये सुनकर वीरेंद्र सहवाग ने ठहाके लगाते हुए कहा, 'दादा सुन रहे होंगे आप, तो अगली बार सनी भाई मिलें या वीरेंद्र सहवाग मिलें तो मिष्टी दोई की बड़ी मटकी लाना और रोशोगुल्ला भी'

