इस दिग्गज क्रिकेटर ने किया सबको हैरान! T20 World Cup 2021 के बीचों बीच किया संन्यास का ऐलान

नई दिल्ली: टी20 वर्ल्ड कप 2021 इस वक्त यूएई और ओमान की धरती पर खेला जा रहा है. इस वर्ल्ड कप में दुनियाभर से आईं सभी टीमों ने बेहतरीन खेल दिखाया है. अफगानिस्तान, नामीबिया और स्कॉटलैंड जैसी छोटी टीमों ने भी कमाल का प्रदर्शन किया है. लेकिन इसी बीच वर्ल्ड कप के ठीक बीचों-बीच एक दिग्गज क्रिकेटर ने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है.

अफगानिस्तान के सीनियर बल्लेबाज असगर अफगान रविवार को यहां नामीबिया के खिलाफ अपनी टीम के टी20 विश्व कप सुपर 12 मैच के बाद खेल क सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लेंगे. अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शनिवार को अपने ट्विटर हैंडल पर इसकी घोषणा की. बोर्ड ने लिखा, ‘अफगानिस्ता के पूर्व कप्तान असगर अफगान ने नामीबिया के खिलाफ मैच के बाद क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने का फैसला किया है.’

Afghanistan’s ex captain Asghar Afghan who holds the highest winning streak as a captain in T20 internationals surpassing Indian legend Ms Dhoni by one extra win, decides to bid farewell with all formats of cricket in Afghanistan’s third match against Namibia at @T20WorldCup.

