टीम इंडिया की धमाकेदार जीत पर PM मोदी ने दी बधाई, इस ट्वीट से बना दिया भारतीय धुरंधरों का दिन

IND vs PAK: भारत ने पाकिस्तान को एशिया कप 2022 के महामुकाबले में 5 विकेट से मात दे दी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय टीम को जीत की बधाई देते हुए कहा कि टीम ने जबरदस्त टैलेंट और टेम्परामेंट का प्रदर्शन किया.

धमाकेदार जीत पर PM मोदी ने दी बधाई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीत के मिनटों बाद ही ट्वीट में कहा,‘टीम इंडिया ने आज एशिया कप 2022 के मैच में शानदार प्रदर्शन किया. टीम ने जबरदस्त टैलेंट और टेम्परामेंट का प्रदर्शन किया. उन्हें जीत पर बधाई.’

#TeamIndia put up a spectacular all-round performance in today’s #AsiaCup2022 match. The team has displayed superb skill and grit. Congratulations to them on the victory.

गृहमंत्री अमित शाह ने भी किया ट्वीट

गृहमंत्री अमित शाह ने ट्वीट करते हुए कहा,‘एशिया कप में भारतीय टीम की शानदार शुरूआत. बहुत ही रोमांचक मुकाबला. इस शानदार जीत पर टीम को बधाई.’

What a superb start by Team India at the #AsiaCup2022.

This was such a nail-biting match. Congratulations to the entire team for this amazing victory. Keep it up! pic.twitter.com/MyNOkILkeh

— Amit Shah (@AmitShah) August 28, 2022