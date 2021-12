Ashes: पहला टेस्ट जीतने के बावजूद मुश्किल में ऑस्ट्रेलिया, इस खिलाड़ी ने बढ़ाई टेंशन

ब्रिस्बेन: ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड (Josh Hazlewood) के एडिलेड में 16 दिसंबर से शुरू होने वाले दूसरे एशेज टेस्ट के लिए फिट होने की संभावना है, लेकिन अभी स्थिति साफ नहीं है. हालांकि, हेजलवुड को आधिकारिक तौर पर बाहर नहीं किया गया है, लेकिन अगर वो ठीक नहीं हो पाते हैं तो उनकी जगह झाय रिचर्डसन (Jhye Richardson) को टीम में लिया जा सकता है.

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट 'क्रिकेट डॉट कॉम डॉट एयू' की एक रिपोर्ट के मुताबिक, 'जोश हेजलवुड को रविवार को अपने घर भेज दिया गया है क्योंकि वो पहले टेस्ट में चोट की समस्या से जूझ रहे थे, इसलिए उन्हें दूसरे एशेज टेस्ट के लिए फिट होने के लिए घर भेजा गया है.'

The Aussie quick has flown home ahead of the second #Ashes Test, and faces a race against time to be fit.https://t.co/JHQ8m0LGvx

— cricket.com.au (@cricketcomau) December 12, 2021