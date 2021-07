Tokyo Olympics का हुआ आगाज, महिला तीरंदाजी के रैकिंग राउंड में 9वें स्थान पर रहीं दीपिका

नई दिल्ली. टोक्यो ओलंपिक 2020 का आगाज हो चुका है. महिला तीरंदाजी के रैकिंग राउंड में दीपिका कुमारी 9वें स्थान पर रहीं. दीपिका कुमारी का कुल स्कोर 663 रहा. वहीं, पहले हॉफ में वह चौथे नंबर थीं, लेकिन दूसरे हॉफ में वह अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई और अपनी लय खो दी. दूसरे राउंड में उनका स्कोर 55, 53, 56, 58, 53 और 54 का रहा. अब राउंड-ऑफ-64 में भूटान की करमा से उनका मुकाबला होगा. पहले दिन तीरंदाजी में पुरुषों के व्यक्तिगत रैंकिंग राउंड में तरुणदीप राय, अतनु दास और प्रवीण जाधव चुनौती पेश करेंगे.

दीपिका ने रैंकिंग राउंड में हासिल किया 9वां स्थान

आखिरी राउंड में दीपिका कोई बड़ा बदलाव करने में कामयाब नहीं हो पाईं. दीपिका ने इस राउंड में X-10-9-9-9-7 का स्कोर हासिल किया और 54 अंक हासिल किए. 663 के कुल स्कोर के साथ दीपिका ने नौवां स्थान हासिल किया और अब इसी के आधार पर उनका ड्रॉ तय होगा

India begins its #Tokyo2020 journey with @ImDeepikaK finishing 9th with a score of 663 in the Women’s recurve archery ranking round.

South Korea’s An San created a new #Olympic record with a score of 680.

Send in your wishes for #TeamIndia with #Cheer4India pic.twitter.com/0QKAImz6YI

— SAIMedia (@Media_SAI) July 23, 2021