'विवाद भूलो और...', विनोद कांबली का वीडियो हुआ वायरल तो लोगों के निशाने पर आए सचिन तेंदुलकर

Vinod Kambli Sachin Tendulkar: पूर्व भारतीय क्रिकेटर विनोद कांबली की सेहत इन दिनों काफी खराब चल रही है. एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्हें चलने में काफी मुश्किल हो रही है. वीडियो में देखा जा सकता है कि उन्हें एक बाइक का सहारा लेना पड़ रहा है. वीडियो वायरल होने के बाद क्रिकेट फैंस ने महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर को निशाने पर ले लिया है. वह एक्स पर तेंदुलकर को टैग कर कांबली की मदद करने के लिए बोल रहे हैं. लोगों का कहना है कि तेंदुलकर को इस समय सारे विवाद भूलकर कांबली की मदद करनी चाहिए.

क्या गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं कांबली?

सोशल मीडिया पर नरेंद्र गुप्ता नाम के एक यूजर ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है कि कांबली पिछले कुछ समय से स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे है. उन्हें दिल की बीमारी और डिप्रेशन जैसी गंभीर बीमारियां हैं, जिसके कारण उन्हें कई बार अस्पताल में भर्ती होना पड़ा है. आपको बता दें कि विनोद कांबली को साल 2013 में दिल का दौरा पड़ा था और 2012 में उनकी एंजियोप्लास्टी हुई थी. अपने क्रिकेट करियर के दौरान कांबली एक बेहतरीन बल्लेबाज थे, लेकिन कुछ बुरी आदतों के कारण उन्हें टीम से बाहर होना पड़ा.

सचिन-कांबली की दोस्ती

सचिन और कांबली क्रमशः 10 और 12 साल की उम्र से ही करीबी दोस्त हैं. दोनों मुंबई से हैं और दोनों ने दिवंगत रमाकांत आचरेकर से क्रिकेट सीखा है. बाद में दोनों ने इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत का प्रतिनिधित्व किया. सचिन ने नवंबर 1989 में भारत के लिए डेब्यू किया, जबकि कांबली ने पहली बार 1991 में शारजाह में वनडे मैच में भारतीय जर्सी पहनी थी.

कांबली का ऐसा रहा करियर

कांबली ने 1991 से 2000 के बीच 104 वनडे मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व किया, जिसमें उन्होंने 14 अर्द्धशतक और दो शतकों के साथ 32.59 की औसत से 2477 रन बनाए. उन्होंने 17 टेस्ट मैच भी खेले, जिसमें उन्होंने चार शतक और तीन अर्द्धशतकों के साथ 54.20 की औसत से 1084 रन बनाए. 1995 में 24 साल की उम्र में उन्होंने अपना आखिरी टेस्ट मैच खेला था. अक्टूबर 2000 के बाद उन्हें वनडे टीम में नहीं चुना गया. कांबली ने 2009 में इंटरनेशनल क्रिकेट और 2011 में फर्स्ट क्लास क्रिकेट से संन्यास ले लिया था.