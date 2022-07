Virat Kohli: खत्म नहीं हो रहीं विराट कोहली की मुश्किलें, कपिल देव के बाद इस दिग्गज ने साधा निशाना

Virat Kohli: विराट कोहली का बल्ला लंबे समय से खामोश है. उनके बल्ले से रन नहीं निकल रहे हैं. इसी वजह से उनके टीम में रहने को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं. खराब फॉर्म को लेकर भी उनकी आलोचना हो रही है. अब कपिल देव के बाद क्रिकेट के दिग्गज वीरेंद्र सहवाग ने भी उनके ऊपर निशाना साधा है. वीरेंद्र सहवाग ने ट्वीट करके बड़ी बात कही है, जो विराट कोहली के फैंस को पसंद नहीं आ सकती है.

सहवाग ने किया ये ट्वीट

पूर्व भारतीय ओपनर वीरेंद्र सहवाग अपनी अपनी बेबाकी के लिए फेमस हैं. इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के बाद उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से लिखा है कि भारत में बहुत से बल्लेबाज हैं जो शुरुआत से ही आगे बढ़ सकते हैं, उनमें से कुछ दुर्भाग्य से बाहर बैठे हैं. टी -20 क्रिकेट में मौजूदा फॉर्म में उपलब्ध सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को खेलने का तरीका खोजने की जरूरत है. वह इशारों में ही विराट कोहली पर निशाना साध रहे थे.

India has so many batsman who can get going from the start , some of them are unfortunately sitting out. Need to find a way to play the best available players in current form in T-20 cricket. #IndvEng

— Virender Sehwag (@virendersehwag) July 10, 2022