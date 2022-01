Ravichandran Ashwin ने कोहली के कही दिल छू लेने वाली बात, कहा-अगले कप्तान के लिए सिरदर्द छोड़ गए!

नई दिल्ली: रविचंद्रन अश्विन अपनी जादुई गेंदबाजी के लिए पूरी दुनिया में फेमस हैं. उनकी गेंदों को खेलना किसी के लिए भी आसान नहीं है. वह जितना मैदान के अंदर आक्रामक दिखत हैं. उतना ही मैदान के बाहर. भारतीय कप्तान विराट कोहली ने टेस्ट टीम की कप्तानी छोड़ने का फैसला किया है, जिससे सभी लोगों को हैरानी हुई है. अब अश्विन ने ट्विटर पर तीन भागों में लंबा पोस्ट लिखकर अपनी प्रतिक्रिया दी है.

अश्विन ने कही ये बात

टीम इंडिया के स्टार स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने विराट कोहली के लिए तीन भागों में लंबा पोस्ट लिखा, ’क्रिकेट में कप्तान अपने रिकॉर्ड और सफलताओं के लिए याद किए जाते हैं, लेकिन आप ने टीम के लिए जो बेंचमार्क सेट किया है, उसके बाद लोग ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, श्रीलंका आदि देशों में मिली जीत पर बात करेंगे.’कोहली की कप्तानी में अश्विन ने कई कीर्तिमान छूए हैं. उन्होंने आगे कहा कि,’जीतना सिर्फ मैच का परिणाम होता है। लेकिन बीज को आप जितना अच्छे से बोते हैं फसल उतनी ही अच्छी मिलती है। आपने टीम के लिए जो फसल तैयार की है जो स्टैंडर्ड सेट किए हैं उसके बाद सभी की उम्मीदें हम सभी से बढ़ गई हैं. वेल डन विराट कोहली.’

Cricket captains will always be spoken about with respect to their records and the kind of triumphs they managed, but your legacy as a captain will stand for the kind of benchmarks you have set. There will be people who will talk about wins — ashwinravi99) January 16, 2022

Wins are just a result and the seeds are always sown well before the harvest! The seeds you managed to sow is the kind of standard you set for yourself and hence set the expectations straight with the rest of us. Well done @imVkohli on the headache you —@ashwinravi99) January 16, 2022

आने वाले कैप्टन के लिए सिरदर्द

रविचंद्रन अश्विन ने अपने तीसरे ट्वीट में लिखा कि आपने इसी के साथ नए बनने वाले कप्तान के लिए सिरदर्द पैदा कर दिया है. कप्तान के तौर पर आपसे बहुत कुछ सीखा और हमें हमेशा चीजों को तब छोड़ना चाहिए जब वह ऊंचाइयों पर हों और भविष्य में उन्हें और ऊंचाई पर ले जाया सके. कोहली के कप्तानी के छोड़ने से सभी हैरान थे. अब अश्विन ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है.

have left behind for your successor and that’s my biggest takeaway from your stint as captain. “We must leave a place at such an altitude that the future can only take it higher from there on “ #Virat #CricketTwitter — (@ashwinravi99) January 16, 2022

भारत के सबसे सफल कप्तान हैं कोहली

विराट कोहली (Virat Kohli) भारत के सबसे सफल टेस्ट कप्तान हैं. उन्होंने 68 टेस्ट मैचों में टीम इंडिया की अगुवाई की, जिसमें भारत को 40 में जीत मिली और 17 में हार का सामना करना पड़ा. उनसे आगे सिर्फ साउथ अफ्रीका (South Africa) के ग्रीम स्मिथ, ऑस्ट्रेलिया (Australia) के रिकी पोंटिंग और स्टीव वॉ हैं. कोहली की कप्तानी में ही भारतीय टीम ने विदेशों में जीतना सीखा. विराट कोहली की कप्तानी में भारत ने ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में सीरीज जीती. कोहली हमेशा ही मैदान पर आक्रामकता के लिए जाने जाते हैं.

धोनी और शास्त्री को दिया धन्यवाद

विराट कोहली (Virat Kohli) ने कप्तानी छोड़ने के साथ ही ट्विटर पोस्ट में कोच रवि शास्त्री और पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को धन्यवाद दिया है. उन्होंने आगे लिखा, ‘रवि भाई और सहयोगी स्टाफ को धन्यवाद जो इस गाड़ी का इंजिन रहे जो टेस्ट क्रिकेट में लगातार आगे बढ़ती रही. सभी ने इसमें अपना योगदान दिया.' धोनी के बारे में उन्होंने लिखा, ‘आखिर में एम एस धोनी को बहुत धन्यवाद जिन्होंने बतौर कप्तान मुझ पर भरोसा किया और मुझे भारतीय क्रिकेट को आगे ले जाने में सक्षम पाया.'

सीरीज हारी टीम इंडिया

टीम इंडिया ने सेंचुरियरन (Centurion) के सुपरस्पोर्ट्स पार्क (SuperSport Park) में खेले गए पहले टेस्ट मैच में 113 रन की शानदार जीत हासिल की और सीरीज 1-0 की बढ़त बनाई, लेकिन इसके बाद भारतीय टीम जोहानिसबर्ग (Johannesburg) के वांडरर्स (Wanderers) और केपटाउन (Cape Town) के न्यूलैंड्स (Newlands) में लगातार 2 मुकाबला हार गई और सीरीज 2-1 से गंवा दी. इस करारी हार के बाद विराट कोहली ने टेस्ट कप्तानी छोड़ने का कड़ा फैसला लिया.