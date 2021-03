Virat के बर्ताव पर भड़के Sanjay Manjrekar, इस मामले में Dhoni को बताया Kohli से बेहतर

नई दिल्ली: भारत के पूर्व क्रिकेटर और कमेंटेटर संजय मांजरेकर (Sanjay Manjrekar) प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) के बर्ताव से बहुत नाराज हुए हैं. विराट कोहली (Virat Kohli) से जब सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में केएल राहुल की फॉर्म पर सवाल पूछा गया तो वह भड़क उठे. विराट कोहली से सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि टीम या खिलाड़ी आलोचना का जवाब कैसे देते हैं.

प्रेस कॉन्फ्रेंस में भड़के कोहली

इस पर विराट कोहली भड़क उठे और उन्होंने कहा, 'मेरे करियर के पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक ये सब बाहर की बातें मेरे लिए बकवास रही हैं.' विराट कोहली ने केएल राहुल के आउट ऑफ फॉर्म होने के सवाल पर टीम से बाहर की बातों को 'फालतू' करार दिया. इसी बात पर संजय मांजरेकर नाराज हो गए और उन्होंने ट्विटर पर ही विराट कोहली को नसीहत दे दी.

कोहली पर बरसे मांजरेकर

संजय मांजरेकर ने ट्वीट करते हुए लिखा, 'बाहर की बातें जो विराट कोहली को बकवास लगती हैं, वह वास्तव में आपके प्रदर्शन पर लोगों की प्रतिक्रिया है और यह हमेशा से ही ऐसी है. जब आप अच्छा खेलते हैं तब आपकी तारीफ की जाती है और खराब खेलने पर निंदा की जाती है. विराट को इस पुरानी सच्चाई को संयम और परिपक्वता से साथ स्वीकार करना चाहिए, जैसे धोनी ने किया था.'

Outside talk which Virat calls nonsense is basically public reacting to a public performance. And it’s always been the same- Praise when you do well, critique when you don’t. Virat must learn to accept this age old reality with calmness & maturity. Just like Dhoni did.

— Sanjay Manjrekar (@sanjaymanjrekar) March 23, 2021