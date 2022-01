नई दिल्ली: टीम इंडिया के कप्तान रह चुके विराट कोहली (Virat Kohli) को एक हरकत के लिए सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया जा रहा है. विराट कोहली (Virat Kohli) की इस हरकत के लिए हर कोई उन पर भड़क रहा है. विराट कोहली (Virat Kohli) ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरे वनडे से पहले हुए राष्ट्रगान में कुछ ऐसा किया जिसने हर किसी को हैरानी और गुस्से से भर दिया.

कोहली की इस हरकत पर भड़के फैंस

दरअसल, विराट कोहली (Virat Kohli) साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरे वनडे मैच के दौरान एक शर्मनाक हरकत करते हुए कैमरे में कैद हुए. मैच से पहले राष्‍ट्रगान के दौरान विराट कोहली चिंगम चबाते हुए नजर आए. इस घटना का वीडियो इस वक्‍त सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है.

राष्‍ट्रगान के दौरान की ये हरकत

फैन्‍स ने राष्‍ट्रगान का अपमान करने के लिए उन्‍हें सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया. इस सीरीज से विराट कोहली खेल के सभी प्रारूपों में कप्‍तानी छोड़ चुके हैं. ऐसे में कप्‍तानी की जिम्‍मेदारी से मुक्‍त होने के बाद विराट को इस तरह का रवैया फैन्‍स को जरा भी पसंद नहीं आया. विराट कोहली की गलती ने फैंस और उनके आलोचकों को नाराज कर दिया. इसके बाद लोगों ने बीसीसीआई से विराट के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग भी की.

Virat Kohli Chewing gum during National Anthem is highly disrespectful. pic.twitter.com/MADtYS2c9u — Karamjot Singh (Faridkot) (@Karamjot_Singh1) January 23, 2022

This shameless former captain of team India Virat Kohli was chewing gum When The National Anthem was being played. #ViratKohli pic.twitter.com/uUddOwkeqs — Sehwag Fan club (@1997Indian) January 23, 2022

Chewing gum during national anthem.

No doubt, you are the best batsman earth has ever produced.

We ideolizes you and yes, offcourse!! Your coolness too.But this much coolness?

Disgusting!! What example you're setting for us king ?? @imVkohli

#INDvsSAF pic.twitter.com/UVxW81EGo7 — Suryansh Suryavanshi (@Suryansh_VL) January 23, 2022

So Called Youth Icon Virat Kohli was chewing gum when national anthem was being played. Shameful!#INDvsSAF pic.twitter.com/XM6TMDTu6C — Gaurav Mishra (@IAmGMishra) January 23, 2022

Will @BCCI take any concrete step for this lousy act of @imVkohli ? Virat is busy chewing gum during national anthem. pic.twitter.com/wJlKjgGKb0 — Aditya Singh (@Ask_adi2) January 23, 2022

टीम इंडिया का हुआ क्लीन स्वीप

बता दें कि टीम इंडिया को साउथ अफ्रीका के हाथों तीसरे वनडे में भी हार का सामना करना पड़ा है. तीन मैचों की वनडे सीरीज में साउथ अफ्रीका ने टीम इंडिया को 3-0 से मात दे दी. साउथ अफ्रीका से टेस्‍ट सीरीज 1-2 से गंवाने के बाद विराट कोहली ने खेल के सबसे लंबे प्रारूप से भी कप्‍तानी छोड़ दी थी. टी20 वर्ल्ड कप 2021 के बाद विराट कोहली ने टी20 क्रिकेट से कप्‍तानी छोड़ दी थी, लेकिन इसके बाद चयनकर्ताओं ने उन्‍हें वनडे में कप्‍तानी से हटा दिया. वनडे कप्‍तानी से हटाए जाने से विराट काफी नाराज थे. इसके जवाब में विराट ने सभी फॉर्मेट से कप्‍तानी छोड़कर केवल बल्‍लेबाज के रूप में खेलने का निर्णय लिया.