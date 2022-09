T20 World Cup: टी20 वर्ल्ड कप में आधी हो जाएगी रोहित की टेंशन! Australia के खिलाफ सिर्फ करना होगा ये काम

T20 World Cup Indian Team: टी20 वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया को साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज खेलनी है. इन दोनों ही सीरीज में कप्तान रोहित शर्मा और कोच राहुल द्रविड़ टीम संयोजन तलाशने की कोशिश करेंगे. अब भारत के पूर्व खिलाड़ी वसीम जाफर ने एक ट्वीट कर भारतीय टीम को बड़ी सलाह दी है, जिससे टीम इंडिया की टी20 वर्ल्ड कप में टेंशन आधी हो सकती है. आइए जानते हैं, इसके बारे में.

वसीम जाफर ने दी ये सलाह

भारत के पूर्व क्रिकेटर और घरेलू क्रिकेट के सुपरस्टार बल्लेबाज वसीम जाफर ने ट्वीट करके कहा, 'मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के खिलाफ घरेलू टी20 सीरीज के लिए हार्ड और बेहतर उछाल भरी पिचें हों (मौसम की स्थिति निश्चित रूप से अनुमति देती है) ऑस्ट्रेलिया में होने वाले वर्ल्ड कप से पहले हार्ड उछाल वाली पिचें तैयारी के लिए बेहतर कारगर होंगी.'

I'm hoping the pitches for the home T20 series vs Aus and SA are hard pitches with true bounce (weather conditions permitting of course). Hard bouncy pitches would serve as better preparation ahead of the WC in Aus. #INDvAUS #T20WorldCup

