Video: Ball Tampering मामले में Andrew Flintoff ने Mitchell Starc पर लगाए गंभीर आरोप, कहा- उन्हें सब पता था

लंदन: ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज कैमरन बैनक्रॉफ्ट (Cameron Bancroft) ने साल 2018 में दक्षिण अफ्रीका दौरे पर केपटाउन टेस्ट के दौरान हुए बॉल टेंपरिंग विवाद पर एक बार फिर खुलासा कर सनसनी मचा दी है. कैमरन बैनक्रॉफ्ट (Cameron Bancroft) ने हाल ही में अपने एक इंटरव्यू में बताया कि ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को बॉल टेंपरिंग की घटना के बारे में पता था.

'गेंदबाजों को अच्छे से पता था गेंद क्यों घूम रही'

कैमरन बैनक्रॉफ्ट (Cameron Bancroft) के खुलासे के बाद इंग्लैड के पूर्व ऑलराउंडर एंड्रयू फ्लिंटॉफ ने अपनी प्रतिक्रया दी है. एंड्रयू फ्लिंटॉफ ने कहा, 'क्रिकेट मैच में गेंद की काफी अहम भूमिका होती है. एक गेंदबाज को अच्छे से पता होता है कि अगर गेंद घूम रही है और हरकत कर रही है तब आप मैच में बने हुए हो. अगर ऐसा नहीं हो रहा है गेंद से कोई मदद नहीं मिल रही है तब गेंदबाज के लिए भी कुछ नहीं होता है. टीम मीटिंग में अक्सर इसके बारे में चर्चा होती है.'

स्टार्क के लिए शर्मिंदगी महसूस करता हूं

एंड्रयू फ्लिंटॉफ ने कहा, 'टीम मीटिंग में बात होती है कि कैसे मैच के दौरान गेंद को ठीक रखा जाएगा और कौन सा खिलाड़ी यह काम करेगा और अब अगर आप ऐसा कहते हैं कि टीम में बैनक्रॉफ्ट, स्मिथ और वॉर्नर के लिए अलावा किसी को कुछ नहीं पता था तो यह गलत है. अगर ऐसा है तो फिर मैं मिशेल स्टार्क के लिए शर्मिंदगी महसूस करता हूं.'

फ्लिंटॉफ ने स्टार्क पर साधा निशाना

एंड्रयू फ्लिंटॉफ ने कहा, 'जब स्टार्क के हाथ में गेंद थी और वह गेंद डाल रहे थे और गेंद लगातार हरकत कर रही थी तब क्या वह सोच रहे थे कि वो वसीम अकरम हैं जो वो ऐसा कर पा रहे हैं. क्या उन्हें लग रहा था कि मैं हैरान करने वाली चीज कर रहा हूं. इसलिए मुझसे ऐसा ना कहें कि स्टार्क को इस बारे में पता नहीं था. अगर मेरे हाथ में आप गेंद दोगे तो मैं बता दूंगा कि किस गेंद के साथ छेड़छाड़ हुई है.'

This, from @flintoff11 on the Aussie ball tampering saga is spot on. Brutally honest. Players and people who live in glass houses shouldn’t be casting stones. Feel sorry for Bancroft, Smith and Warner who lost a part of their career for this pic.twitter.com/9fvlZ6RO3y

— Hemant (@hemantbuch) May 15, 2021