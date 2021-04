IPL 2021: जब KKR और CSK के मैच में फैंस को लगा धक्का, कई बार टूटा दिल

नई दिल्ली: आईपीएल 2021 (IPL 2021) के 15वें मैच में तीन बार की चैम्पियन चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने दो बार की विजेता कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को 18 रनों से मात दी. इस रोमांचक मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए सीएसके ने 3 विकेट खोकर 220 रन बनाए थे. जवाब में केकेआर की टीम 202 रन पर ऑलआउट हो गई. इस मैच में कई ऐसे मौके आए जब फैंस के दिल को धक्का लगा.

लक्ष्य से पीछे रह गया केकेआर

केकेआर (KKR) इस मैच को जीतने से 18 रन दूर रह गया. एक समय केकेआर की टीम ने सिर्फ 31 रन पर अपने 5 विकेट खो दिए थे,लेकिन आंद्रे रसल और पैट कमिंस की ताबड़तोड़ पारियों की बदौलत केकेआर का स्कोर 200 रन के पार पहुंचा. इस मैच में कई बार ऐसा लगा जब केकेआर ने हारी हुई बाजी को पलटने का पूरा मन बना लिया था, लेकिन अंत में बाजी सीएसके ने ही मारी.

सीढ़ियों पर ही बैठ गए रसल

इस मैच में केकेआर के आंद्रे रसल (Andre Russell) ने 22 गेंदों पर 53 रनों की तूफानी पारी खेली. रसल ने अपनी पारी में 6 लंबे छक्के और 3 चौके लगाए. लेकिन सीएसके के सैम कुरेन (Sam Curran) ने रसल को लेग स्टम्प को उड़ा कर उन्हें पवेलियन भेज दिया. इसके बाद रसल काफी निराश दिखे और ड्रेसिंग रूम में जाने की जगह चुपचाप सीढ़ियों पर ही बैठ गए. यहां तक की उन्होंने अपने हेलमेट और पैड भी नहीं उतारे थे. रसल को ऐसे देखकर फैंस के दिल को धक्का लगा.

#CSKvsKKR

KKR lose today too... But so proud of this man... U did ur job. Don't be so disappointed like this... We all proud of u. #AndreRussell after losing 5 wickets in power play, if there was any hope left it was only coz of u. #KKR pic.twitter.com/L2P86Bi2ko — Tushar (@iwastushar) April 21, 2021

A true cricket lover will definitely felt sad for Andre Russell #CSKvsKKR #IPL2021 pic.twitter.com/oqUVHJACdW — ViratVijay Fanatic ❁ (@ViratvijayFan) April 21, 2021

खराब गई कमिंस की महनत

रसल के अलावा इस मैच में पैट कमिंस (Pat Cummins) ने भी नाबाद 66 रन की पारी खेली. लेकिन वो भी केकेआर को जीत नहीं दिला सके. इस रोमांचक मैच में केकेआर को लगातार तीसरी हार का सामना करना पड़ा. लेकिन उसके खिलाड़ियों ने इतनी खराब शुरुआत के बावजूद हौसले पस्त नहीं होने दिए और वे अंत तक जोर आजमाइश करते रहे. कमिंस की पारी पर भी फैंस ने तरह-तरह की प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर दी है.

So near yet so far. That was an incredible innings from Pat Cummins. Could have been the greatest ever IPL chase. But to get from 31 for 5 to 202, @KKRiders can be very proud. Congratulations to @ChennaiIPL on the win. They are on a roll. #CSKvsKKR pic.twitter.com/miAqq1Fwb6 — Venkatesh Prasad (@venkateshprasad) April 21, 2021