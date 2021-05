IPL 2021: आखिरी गेंद पर Dhawal Kulkarni ने की बेईमानी, मुंबई इंडियंस पर भड़के दिग्गज

नई दिल्ली: मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) ने शनिवार को खेले गए आईपीएल मैच में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के खिलाफ आखिरी गेंद पर जीत दर्ज की. मुंबई इंडियंस ने आखिरी गेंद पर 219 रनों के लक्ष्य को हासिल किया. पोलार्ड ने आखिरी गेंद पर दो रन लेकर मुंबई को जिता दिया. आखिरी गेंद पर कुछ ऐसा हुआ जिस पर विवाद खड़ा होता नजर आ रहा है.

धवल कुलकर्णी ने की बेईमानी

ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज क्रिकेटर ब्रैड हॉग ने मुंबई इंडियंस की खेल भावना पर सवाल उठाए है. मुंबई इंडियंस को आखिरी ओवर में जीत के लिए 16 रनों की जरूरत थी. पहली पांच गेंदों पर 14 रन बने और आखिरी गेंद पर जीत के लिए मुंबई इंडियंस को 2 रनों की जरूरत थी, लेकिन चेन्नई के गेंदबाज लुंगी एनगिडी के गेंद डालने से पहले ही नॉन स्ट्राइकर छोर पर खड़े धवल कुलकर्णी क्रीज से काफी यार्ड आगे निकल गए.

पोलार्ड ने जब शॉट खेला, तो कुलकर्णी ने आसानी से दो रन पूरे कर लिए और मुंबई को जीत मिल गई. ब्रैड हॉग ने ट्वीट करते हुए लिखा, 'पिछली रात आखिरी गेंद पर जीत के लिए दो रनों की जरूरत थी और नॉन स्ट्राइकर छोर पर खड़े खिलाड़ी ने इसका फायदा उठाया. क्या यह खेल भावना है?'

Sorry again for my harp. Last night last ball 2 runs needed and the non striker again taking advantage. Is this in the spirit of the game. #IPL2020 #MIvsCSK pic.twitter.com/HDEwqfSclg

— Brad Hogg (@Brad_Hogg) May 2, 2021