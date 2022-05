IPL 2022: मैच में हुआ बवाल, अंपायर ने बल्लेबाज को नहीं दिया OUT; Sanju Samson ने किया ये काम

Sanju Samson KKR vs RR: कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) ने 7 विकेट से हरा दिया. इस मैच में केकेआर के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. मैच में एक विवाद खड़ा हो गया. जब कप्तान श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) आउट थे, लेकिन अंपायर ने गेंद को वाइड दे दिया.

राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) के लिए पारी का 13वां ओवर ट्रेंट बोल्ट ने फेंका. इस ओवर की पांचवीं गेंद पर श्रेयस अय्यर बड़ा शॉट लगाना चाहते थे, लेकिन गेंद विकेकीपर संजू सैमसन (Sanju Samson) के हाथों में चली गई. उन्होंने जोरदार अपील की. अंपायर ने उन्हें आउट नहीं दिया और गेंद को वाइड करार दिया. संजू ने तुरंत DRS ले लिया. कप्तान संजू सैमसन के DRS लेने की वजह से सभी हैरान थे, कि आखिरकार उन्होंने अंपायर के खिलाफ जाकर डीआरएस क्यों लिया, लेकिन रिप्ले में देखने पर साफ पता चला कि ट्रेंट बोल्ट की गेंद अय्यर के गलव्स को छूकर गई है, जिससे उन्हें आउट दिया गया और अंपायर गलत साबित हुए. बाद में सूज सैमसन के फैसले की सभी ने तारीफ की.

A great catch and review by Sanju Samson.

Trent Boult gets the breakthrough and Shreyas Iyer departs.

