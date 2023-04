IPL 2023: आईपीएल में इस खिलाड़ी के नाम दर्ज हुआ शर्मनाक रिकॉर्ड, अब 'बेरहमी' से बाहर करेंगे कप्तान पांड्या!

Most Runs conceded in an IPL Innings: गुजरात टाइटंस टीम को अहमदाबाद के प्रतिष्ठित नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में रविवार को कोलकाता नाइटराइडर्स ने अंतिम गेंद पर हरा दिया. गुजरात ने इस मैच में 20 ओवर में 4 विकेट पर 204 रनों का बड़ा स्कोर बनाया. इसके बावजूद उसे शिकस्त झेलनी पड़ी. कोलकाता ने 7 विकेट पर 207 रन बनाते हुए अंतिम गेंद पर जीत हासिल की. जीत में सबसे बड़ा योगदान रिंकू सिंह (Rinku Singh) का रहा, जो अकेले दम पर गुजरात के जबड़े से जीत छीन लाए.

अहमदाबाद में दिखा गजब का रोमांच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में रविवार शाम को रोमांच चरम पर था. फैंस का शोर इतना कि बगल में बैठे शख्स की आवाज भी सुनाई ना दे. आखिर में जीत रिंकू सिंह के दम पर कोलकाता को नसीब हुई. कोलकाता को जीत के लिए आखिरी ओवर में 29 रन की जरूरत थी और रिंकू ने इतिहास ही रच दिया. गुजरात के कार्यवाहक कप्तान राशिद खान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया. गुजरात ने विजय शंकर (24 गेंदों पर नाबाद 62 रन, 4 चौके, 5 छक्के) और साई सुदर्शन (38 गेंदों पर 53 रन, 3 चौके, 2 छक्के) के शानदार अर्धशतकों की मदद से 4 विकेट पर 204 रन का बड़ा स्कोर बनाया. जवाब में कोलकाता नाइटराइडर्स ने वेंकटेश अय्यर (40 गेंदों पर 83 रन, 8 चौके, 5 छक्के) और रिंकू सिंह (21 गेंदों पर नाबाद 48 रन) के दम पर मैच को आखिरी गेंद पर जीता. गुजरात के पेसर के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज रिंकू सिंह ने आखिरी ओवर में लगातार 5 छक्के जड़े. इस तरह उन्होंने घरेलू क्रिकेट में यूपी के लिए खेलने वाले यश दयाल का रिकॉर्ड ही खराब कर दिया. यश दयाल के नाम एक शर्मनाक रिकॉर्ड भी दर्ज हो गया. वह आईपीएल की एक पारी में सबसे ज्यादा रन देने वाले गुजरात के पहले और आईपीएल के ओवरऑल दूसरे गेंदबाज बन गए. उन्होंने पारी में 4 ओवर के अपने स्पेल में 69 रन लुटाए और कोई विकेट भी नहीं ले सके. जिस तरह का प्रदर्शन यश ने किया, उससे तो यही आशंका है कि उन्हें अब अगले मैच में मौका मुश्किल मिल पाएगा. IPL की एक पारी में सबसे ज्यादा रन लुटाने वाले गेंदबाज स्पेल गेंदबाज टीम vs कहां कब 0/70 बासिल थंपी सनराइजर्स हैदराबाद RCB बेंगलुरु 2018 0/69 यश दयाल गुजरात टाइटंस KKR अहमदाबाद 2023 0/66 ईशांत शर्मा सनराइजर्स हैदराबाद CSK हैदराबाद 2013 0/66 मुजीब उर रहमान पंजाब किंग्स SRH हैदराबाद 2019 0/65 उमेश यादव दिल्ली कैपिटल्स RCB दिल्ली 2013 रिंकू ने मचा दिया कोहराम कोलकाता ने लक्ष्य का पीछा करते हुए 19 ओवर में 7 विकेट पर 176 रन बना लिए थे. आखिरी ओवर में 29 रन की दरकार थी. युवा खिलाड़ी रिंकू सिंह ने फिर अंतिम ओवर में जैसे कोहराम मचा दिया. कार्यवाहक कप्तान राशिद ने आखिरी ओवर के लिए गेंद यश दयाल को सौंपी. पहली गेंद पर उमेश ने सिंगल लेकर रिंकू को स्ट्राइक दे दी. रिंकू ने फिर लगातार 5 छक्के लगाते हुए कोलकाता को जीत दिला दी. उन्होंने 21 गेंदों पर नाबाद 48 रन बनाए.