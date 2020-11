IPL 2020: DC के खिलाफ फाइनल में रोहित शर्मा ने लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी

दुबई: आईपीएल सीजन 13 (IPL 13) के फाइनल मैच में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स (Mumbai Indians vs Delhi Capitals) को 5 विकेट से शिकस्त देकर पांचवी बार इस टूर्नामेंट को जीता है. मुंबई को यह खिताब दिलाने में सबसे बड़ा योगदान मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) का रहा है.

दिल्ली के खिलाफ इस खिताबी मैच में रोहित हिटमैन शर्मा ने 68 रनों की कमाल पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के साथ रोहित ने इस लीग में कई अनूठे रिकॉर्ड भी अपने नाम किए हैं.

आईपीएल के सबसे सफल कप्तान रोहित

गौरतलब है कि आईपीएल फ्रेंचाइजी मुंबई इंडियंस को सबसे अधिक 5 बार आईपीएल चैपिंयन बनाने वाले कप्तान रोहित शर्मा ही हैं. इसके साथ ही दिल्ली को हराकर आईपीएल 2020 (IPL 2020) की विजेता बनी मुंबई ने अपने टाइटल को बखूबी डिफेंड किया है. इसके साथ ही रोहित शर्मा महेंद्र सिंह धोनी के बाद आईपीएल टाइटल डिफेंड करने वाले दूसरे कप्तान बन गए हैं. बता दें कि रोहित ही कप्तानी में ही मुंबई ने पिछली साल भी आईपीएल जीता था.

Ladies and Gentlemen, presenting to you FIVE TIME IPL CHAMPIONS - #MumbaiIndians #Dream11IPL pic.twitter.com/Wz2ONkrh7E

मुंबई इंडियंस के लिए 4000 रन पूरे

रोहित शर्मा ने दिल्ली कैपिटल्स के सामने फाइनल में बेहतरीन खेल दिखाते हुए मुंबई इंडियंस के लिए बतौर बल्लेबाज 4000 रन पूरे किए हैं. साथ ही बतौर कप्तान रोहित ने मुंबई के लिए 3000 रन भी पूरे कर लिए हैं.

A well made half-century for @ImRo45 in his 200th outing in the IPL.

He also breaches the 3000-run mark as Captain.#Dream11IPL #Final pic.twitter.com/siJMPAWEWW

— IndianPremierLeague (@IPL) November 10, 2020