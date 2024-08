चाचा को देना था बर्थडे गिफ्ट, अमेजन ने दिया ऐसा धोखा; डिब्बा खोलते ही चीख पड़ा भतीजा

एक शख्स को अमेजन से एक पुरानी घड़ी मिली, जबकि उसने नई घड़ी मंगवाई थी. इस बात से नाराज़ होकर उसने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी शिकायत लिखी. उसने बताया कि उसने 21 जुलाई को अमेजन से Tissot PRX घड़ी मंगवाई थी, जो उसे 28 जुलाई को एक दुकान, Mega Store LLP से मिली.

X (पहले ट्विटर) पर The Disciplined Investor नाम के एक व्यक्ति ने लिखा, 'मैंने घड़ी की प्रामाणिकता जांचने के लिए Tissot की वेबसाइट पर इसका सीरियल नंबर डाला. मुझे पता चला कि यह घड़ी 15 फरवरी 2023 को खरीदी गई थी.' ये पोस्ट 13 अगस्त को शेयर की गई थी और अब तक इसे 45 लाख लोगों ने देख लिया है.

Fraud by Amazon:

I had ordered a Tissot PRX watch on 21st July from @amazonIN. I received the watch on 28th July from the seller Mega Store LLP.

I entered its serial number to check its authenticity on Tissot's website. I found that the watch was purchased on 15th Feb 2023. pic.twitter.com/6Pa5xhiTaJ

— The Disciplined Investor (@Disciplined_Inv) August 13, 2024