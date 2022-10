iPhone 14 Plus Unboxing: दिलों पर राज करने आया सबसे बड़ी बैटरी वाला iPhone, हर चीज में है लाजवाब

iPhone 14 Plus Unboxing: iPhone 14 Series लॉन्च हो चुकी है और मार्केट में उसकी खूब चर्चा भी हो रही है. इस बार Apple ने सीरीज में Mini मॉडल की जगह Plus मॉडल को जोड़ा है, जो बड़ी स्क्रीन और बड़ी बैटरी के साथ आता है. iPhone 8 plus के बाद यह पहला फोन है जो प्लस में आ रहा है. साथ ही बता दें कि यह आईफोन का सबसे बड़ी बैटरी वाला फोन है. iPhone 14 Pro Max में भी इससे बड़ी बैटरी नहीं मिलती है. यह फोन नॉच के साथ आता है. क्योंकि यह प्रो नहीं है. प्रो मॉडल्स में डायनैमिक आईलैंड मिल रहा है. iPhone 14 Plus को हम इस्तेमाल कर रहे हैं और आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि फोन कैसा है और हाथ में कैसा फील देता है.

iPhone 14 Plus Design

सबसे पहले बात करते हैं iPhone 14 Plus के डिजाइन की. कंपनी ने सीरीज के इस मॉडल को दो कैमरों के साथ बड़ी स्क्रीन में उतारा है. हाथ में रखकर ही लग रहा है कि यह प्रीमियम स्मार्टफोन है. काफी हैंडी है और काफी हल्का है. साइज की बात करें तो इसका साइज iPhone 14 Pro Max जितना ही है, जी हां 6.7 इंच का डिस्प्ले मिल रहा है. बस फर्क है तो सिर्फ नॉच का. हाथ में रखने पर यह काफी लाइट और कंफर्टेबल फील दे रहा है. यह हल्का इसलिए है क्योंकि इसमें एल्यूमिनियम फ्रेम दिया है, वहीं iPhone 14 Pro Max में स्टेनलेस स्टील फ्रेम मिलता है. बड़ी स्क्रीन होने के बावजूद यह काफी लाइट है, इसकी वजन 201 ग्राम है तो वहीं Pro Max का वजह करीब 245 ग्राम है.

iPhone 14 Plus Display

डिस्प्ले की बात करे तो नॉच के साथ डिस्प्ले काफी अच्छा लग रहा है, इसमें 60HZ का पैनल है, लेकिन 90hz का होता तो काफी अच्छा होता, लेकिन 60HZ में भी फोन सही है. आपको कोई परेशानी नहीं आएगी. iPhone 13 से भी कंपेरिजन करें तो यह काफी डीसेंट फील होता है. डिस्प्ले में रंग निखरकर आ रहे हैं. वीडियो चलाने पर भी हमें फ्लैगशिप वाले फोन की फीलिंग आई. कलर्स काफी शार्प और क्रिस्प नजर आ रहे थे. इसको टॉप तो नहीं बोल सकते, क्योंकि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले नहीं है, डायनैमिक आईलैंड नहीं है, लेकिन प्राइज के हिसाब से शानदार है. इसमें A15 Bionic प्रोसेसर मिलता है.

iPhone 14 Plus Camera

कैमरे की बात करें तो इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है. यह वैसा ही है जो iPhone 14 के वैनीला मॉडल और iPhone 13 में मिल रहा था. पीछे की तरफ 12MP का वाइड और अल्ट्रावाइड कैमरा मिल रहा है.

iPhone 14 Plus Battery

iPhone 14 Plus में 4325mAh की बैटरी मिलती है. आईफोन में पहली बार इतनी बड़ी बैटरी मिल रही है. iPhone 14 Pro Max से 2mAh ज्यादा बैटरी मिल रही है. इसकी बैटरी वाकई काफी शानदार है. फोन फुल चार्ज में आराम से दिन भर चलेगा. फोन को 5 कलर में मार्केट में उतरा है, जिसमें purple, blue, midnight, starlight and product rate RED शामिल है.

iPhone 14 Plus Price

फोन को तीन वैरिएंट में मार्केट में उतारा गया है, 128gb वेरिएंट की कीमत 90 हजार, 256gb वेरिएंट की कीमत 1 लाख और 512gb वेरिएंट की कीमत 1 लाख 20 हजार रुपये है. कीमत के हिसाब से फोन जबरदस्त है दोस्तों क्योंकि फोन में बड़ी स्क्रीन, बड़ी बैटरी और कई धमाकेदार फीचर्स मिल रहे हैं.

iPhone 14 Plus Unboxing Video Watch Here

