Carl Pie की भविष्यवाणी सही साबित हुई तो इस साल दुनिया का खात्मा कर देगा ये AI App ! जानें क्या है मामला

Carl Pei Prediction: नथिंग कंपनी के सीईओ और तमाम टेक कंपनियों को अपनी सेवाएं दे चुकी कार्ल पी ने नए साल को लेकर कुछ भविष्यवाणियां की हैं जो चर्चा का विषय बनी हुई हैं. इन भविष्यवाणियों को लेकर लोगों में डर का माहौल है. दरअसल कार्ल पी की भविष्यवाणियों में ऐसी बात का जिक्र किया गया है जो अगर सच हो जाती है तो दुनिया का खात्मा तक हो सकता है. अगर आपको इस बात पर यकीन नहीं हो पा रहा है तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर उन्होंने अपने ट्वीट में ऐसा क्या लिख दिया है जो जिससे दुनिया भर में लोगों के बीच हड़कंप मच गया है.

Carl Pei की भविष्यवाणियां

अगर बात करें पहली भविष्यवाणी की Carl Pei ने एक ऐसे ऐप का जिक्र किया है जो लोगों की जान लेगा. उन्होंने अपने ट्वीट मन कहा है कि इस साल कम से कम एक AI किलर ऐप सामने आएगा (हमने अभी तक कुछ नहीं देखा है) इस भविष्यवाणी ने ही लोगों को सबसे ज्यादा डरा दिया है. अगर ये बात सच हो जाती है तो इसकी वजह से बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है.

My 2023 predictions:

1. At least one AI killer app will emerge (we haven’t seen nothing yet)

2. Tesla becomes just another car brand, as traditional car brands catch up

3. Twitter does really well due to Elon spending lots of time on it

— Carl Pei (@getpeid) December 30, 2022