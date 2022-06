625 करोड़ के मालिक 'Captain America' अब तक चला रहे थे ये 'खटारा' फोन, जानकर रह जाएंगे दंग

Chris Evans Finally Says 'RIP' to his iPhone 6s Fans Shocked: आज मार्केट में हर किसी को अपने बजट के हिसाब से स्मार्टफोन मिल जाता है. वैसे तो सभी स्मार्टफोन्स एक से बढ़कर एक फीचर्स के साथ आते हैं लेकिन जो लोग पैसे या बजट देखकर फोन नहीं लेते हैं, वो आमतौर पर ऐप्पल (Apple) के iPhones ही खरीदते हैं. माना कि ये हर किसी के बस की बात नहीं है लेकिन सेलिब्रिटीज और बिजनेसमेन से इसी तरह के फोन्स खरीदने की उम्मीद की जाती है. हाल ही में, लोकप्रिय हॉलिवुड फिल्म सीरीज, 'कैप्टन अमेरिका' (Captain America) में मुख्य किरदार निभाने वाले एक्टर 'क्रिस एवन्स' (Chris Evans) ने अपने फोन के बारे में बताया है, जिससे फैन्स काफी दंग हैं..

Captain America अब तक चला रहे थे 'खटारा' फोन

कुछ समय पहले, क्रिस एवन्स (Chris Evans) ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट डाला है, जिसमें उन्होंने अपने पुराने स्मार्टफोन को 'श्रद्धांजलि' दी है. जिस बात ने फैन्स को हैरान किया है, वो यह है कि जि फोन को क्रिस ने अब हटाया है वो एक काफी पुराना फोन है. पिछले कई सालों से कैप्टन अमेरिका (Captain America) यानी क्रिस एवन्स ऐप्पल के आईफोन का एक सात साल पुराना मॉडल, iPhone 6s का इस्तेमाल कर रहे थे.

625 करोड़ रुपयों के मालिक हैं Chris Evans

इस बात से फैन्स इतने हैरान इसलिए हैं क्योंकि क्रिस एक बेहद लोकप्रिय और बड़े अभिनेता है. रिपोर्ट्स की मानें तो मई, 2022 तक क्रिस एवन्स की नेट वर्थ (Chris Evans Net Worth) लगभग 80 मिलियन डॉलर यानी करीब 625 करोड़ रुपये है. ऐसे में, उनका इतना पुराना स्मार्टफोन यूज करना फैन्स को काफी हैरान कर रहा है. क्रिस का कहना है कि उनके फोन में कोई दिक्कत नहीं थी इसलिए उन्होंने अपने फोन को बदला नहीं.

iPhone 6s को क्रिस ने दी श्रद्धांजलि

क्रिस एवन्स (Chris Evans) ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर पोस्ट की, जिसमें वो अपने फोन का डेटा iPhone 6s से iPhone 13 में ट्रांसफर कर रहे हैं. इस पोस्ट पर क्रिस ने जो कैप्शन लिखा है, उसे फैन्स काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं. 'RIP iPhone 6s' से शुरू करके क्रिस अपने पुराने iPhone को कहते हैं, 'हमने एक साथ अच्छा समय बिताया है. मैं तुम्हारे होम बटन को याद करूंगा. हां पर मैं उस जंग को नहीं याद करूंगा जो मैंने तुमसे रात को चार्जिंग के लिए लड़ी, तुम्हारी ग्रेनी तस्वीरों के बारे में नहीं सोचूंगा.

मैं वो समय नहीं याद करूंगा जब तुम्हारी बैटरी अचानक 100% से 15% पर गिर जाती थी और फिर मिनटों में बिल्कुल खत्म हो जाती है. हमने काफी रोमांचक सफर तय किया है. अब तुम आराम करो, दोस्त.'

इस पोस्ट पर तमाम कमेन्ट्स आ रहे हैं कि अच्छा हुआ कि ये फोन अब नहीं इस्तेमाल होगा. कई लोगों ने इस पोस्ट को शेयर भी किया है. सभी क्रिस के फोन के बारे में जानकर दंग हैं.