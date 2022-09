iPhone 14 को टेंशन देने आ रहा Google का तगड़ा Smartphone, फीचर्स जानकर उड़ जाएंगे होश

Google Pixel 7 Launch In India: इंतजार खत्म हुआ और आखिरकार हमारे पास Google की आगामी Pixel 7 सीरीज के लिए लॉन्च डेट है. सर्च जायंट ने पुष्टि की है कि नए फ्लैगशिप को पेश 6 अक्टूबर को 'मेड बाय गूगल' इवेंट में किया जाएगा. अब औपचारिक लॉन्च से पहले, कंपनी ने पुष्टि की है कि नया Pixel 7 और 7 Pro भी जल्द ही भारतीय बाजार में लॉन्च होगाय हम उम्मीद कर सकते हैं कि डिवाइस अक्टूबर के अंत तक देश में जारी हो जाएंगे, लेकिन अभी सटीक तारीख का खुलासा नहीं किया गया है. आइए जानते हैं Google Pixel 7 के बारे में...

nbd just our heart skipping a beat cuz the wait is almost over! Pixel 7 Pro and 7, coming soon to India.

Stay tuned for more.

— Google India (@GoogleIndia) September 21, 2022