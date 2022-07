Smartphone खुद निकाल के फेंक देगा बारिश के पानी को बाहर, भीग जाने पर इस्तेमाल करें ये धांसू Trick

How to keep smartphone safe during rain स्मार्टफोन को बारिश के मौसम में इस्तेमाल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, खासकर कि जब आप काम के सिलसिले में बाहर ज्यादातर बाहर ही रहते हों, ऐसे में आज हम आपके स्मार्टफोन को बारिश के पानी से बचाने और पानी चलाने जाने के बाद इसे ठीक करने का तरीका बताने जा रहे हैं जिससे आपको मैकेनिक की शॉप के चक्कर ना काटने पड़ें.