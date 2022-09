iPhone 14 Vs iPhone 13: दोनों में कौन सा आईफोन है सबसे बेस्ट? नए फोन में यह फीचर्स हैं स्पेशल

iPhone 14 Series Price: 7 सितंबर, 2022 को ऐप्पल (Apple) ने कई अन्य प्रोडक्ट्स के साथ iPhone 14 सीरीज लॉन्च कर दी है. इस सीरीज को लेकर काफी समय से हलचल थी और फैन्स इसका काफी इंतजार भी कर रहे थे. बता दें कि लीक्स में बताए गए ज्यादातर फीचर्स सीरीज के मॉडल्स में देखे जा सकते हैं और कई नये एडिशन्स भी हैं, जिनकी उम्मीद फैन्स और टिप्स्टर्स, दोनों ही नहीं कर रहे थे. हम आपको iPhone 14 सीरीज के specifications और price के बारे में तो बताएंगे ही, साथ ही आपको यह मौका देंगे कि आप कम्पेयर कर सकें कि खरीदने के लिए नया iPhone 14 बेहतर है या iPhone 13. आइए iPhone 14 vs iPhone 13 की इस डिबेट को और करीब से समझते हैं..

iPhone 14 के फीचर्स

Apple iPhone 14 और iPhone 14 Plus A15 बायोनिक चिपसेट पर काम करेंगे. iPhone Series में मिनी मॉडल की जगह 14 Plus पेश किया गया है जिसमें 6.7 इंच का OLED डिस्प्ले मिलता है लेकिन नॉच वही है. iPhone 14 Pro और iPhone 14 Pro Max की नॉच को दोबारा डिजाइन किया गया है और इसमें आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले दिया जा रहा है. इन दोनों फोन्स में 2000nits की ब्राइटनेस दी गई है और प्रो मॉडल्स A16 बायोनिक चिप पर काम कर रहे हैं. कैमरे की बात करें तो iPhone 14 और iPhone 14 Plus का कैमरा सेटअप तो 12+12MP वाला ही है लेकिन iPhone 14 Pro और iPhone 14 Pro Plus 48MP के प्राइमेरी कैमरे के साथ लॉन्च किए गए हैं.

iPhone 13 से बेहतर है iPhone 14?

आपको बता दें कि अगर आप प्रो मॉडल खरीदना चाह रहे हैं तो आपको iPhone 14 के प्रो मॉडल्स को चुनना चाहिए क्योंकि iPhone 13 के प्रो मॉडल्स A15 बायोनिक चिप पर काम करते हैं जबकि ये A16 चिप पर चलते हैं. कैमरे भी iPhone 14 के बेहतर हैं क्योंकि iPhone 13 के प्रो मैक्स मॉडल का कैमरा सेंसर भी 12MP का ही है. नॉच में अंतर भी इसी साल इन्ट्रोड्यूस किय गया है.

iPhone 13 में नहीं हैं Phone 14 के ये फीचर्स

Apple ने iPhone 14 Series के मॉडल्स को कई ऐसे फीचर्स भी दिए हैं जिन्हें न तो लीक्स में प्रीडिक्ट किया गया था और जाहिर-सी बात है, इन्हें iPhone 13 सीरीज में भी लाया गया है. iPhone 14 Series के सभी मॉडल्स, यानी iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro और iPhone 14 Pro max, सभी में वो क्रैश डिटेक्शन फीचर (Apple Crash डेटेक्टिओन Feature) मिलता है जो Apple Watch Series 8 में देखा गया है. Apple iPhone 14 सीरीज में सैटेलाइट कनेक्टिविटी के जरिए इमरजेंसी SOS भी ला रहा है.

बता दें कि भारत में iPhone 14 सीरीज के मॉडल्स की कीमत (iPhone 14 Series Price in India) कितनी होगी, इस बारे में तो खुलासा नहीं हुआ है लेकिन अमेरिका की कीमतों के हिसाब से iPhone 14 के बेस मॉडल की कीमत iPhone 13 जितनी ही होगी और इसलिए iPhone 14 खरीदना आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है.

