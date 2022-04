SBI यूजर्स सावधान! अगर आपके पास भी आया है ये SMS तो भूलकर भी न करें क्लिक; नहीं तो...

नई दिल्ली. SBI Yono SMS Phishing Scam: फिशिंग स्कैम्स इंटरनेट पर काफी आम हैं. पिछले कई सालों से ऐसे मामले सामने आए हैं, जहां यूजर अपने बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स शेयर कर देते हैं और चोर पैसा उड़ा जाते हैं. अब ऐसी ही एक घटना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहकों के साथ भी हो रही है. कई एसबीआई यूजर्स को अपने पैन नंबर को लिंक के साथ अपडेट करने के लिए एक मैसेज मिल रहा है जो एक एसबीआई वेबपेज के रूप में चित्रित करता है लेकिन वास्तव में एक फिशिंग स्कैम है. अगर आप भी SBI कस्टमर हैं, तो यह खबर आपके काम की है...

एसबीआई ग्राहकों को एक टेक्स्ट मैसेज प्राप्त हो रहा है जिसमें कहा गया है कि यदि वे दिए गए लिंक पर अपना पैन नंबर अपडेट नहीं करते हैं तो उनका 'योनो' खाता ब्लॉक कर दिया जाएगा. बता दें, योनो एसबीआई का डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म है. मैसेज में लिंक एक एसबीआई पेज के रूप में चित्रित करता है, जो यूजर्स को संवेदनशील जानकारी दर्ज करने के लिए कहता है. यदि यूजर अपने क्रेडेंशियल्स एंटर करता है और यह सीधे हैकर के पास पहुंचता है और वो इसका दुरुपयोग कर सकता है.

यह एक स्टेंडर्ड-इशू फिशिंग अटैक है. चूंकि फ़िशिंग हमला एक बैंक खाते से संबंधित है, इसलिए हम आपको सलाह देते हैं कि किसी भी स्थिति में लिंक पर क्लिक न करें क्योंकि यदि आप लिंक पर क्लिक करते हैं और कोई संवेदनशील जानकारी दर्ज करते हैं तो आपके पैसे चोरी होने की संभावना है.

like user ID/ Password/ Debit Card number/ PIN/ CVV/ OTP etc. Bank never ask these information. Customers may report such Phishing/ Smishing/Vishing attempt through email to report.phishing@sbi.co.in or contact on helpline number 1930 for taking action. They may also (2/3)

— State Bank of India (@TheOfficialSBI) April 4, 2022