Smartphone यूजर्स सावधान! ये 20 Apps चूसते हैं सबसे ज्यादा बैटरी, देखें List और पहली फुरसत में करें Delete

Top 20 Apps That Drain The Battery Of Your Smartphone: स्मार्टफोन हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया है. सारा काम अब स्मार्टफोन से किया जा सकता है और हर काम के लिए एक ऐप होता है. फोन में सबसे ज्यादा जरूरी होती है स्टोरेज और बैटरी. ज्यादा ऐप्स की वजह से स्टोरेज और बैटरी जल्दी खत्म होती है. ट्रेन के टिकट से लेकर Tinder तक, ऐप्स हमारे फोन पर हावी होने लगे हैं क्योंकि वे अधिक मांग वाले हो गए हैं, जिससे हमारी बैटरी जल्दी खत्म हो जाती है. pcloud ने एक रिपोर्ट शेयर की है, जिसमें उन्होंने ऐसे 20 ऐप्स के बारे में बताया है जो हमारे फोन की बैटरी के दुश्मन हैं. इसमें कई डेटिंग ऐप्स भी हैं. आइए जानते हैं...

सबसे ज्यादा डिमांड में रहते हैं ये Apps

फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, यूट्यूब, वॉट्सऐप और लिंक्डइन बैकग्राउंड में 11 एडिशनल फीचर को चलाने की अनुमति देते हैं, जैसे कि फोटो, वाईफाई, लोकेशन और माइक्रोफोन. इन ऐप्स को चलाने के लिए ज्यादा बैटरी की जरूरत पड़ती है. इन सभी में सिर्फ इंस्टाग्राम के पास ही डार्क मोड ऑप्शन है.

ऑनलाइन डेटिंग ऐप्स भी चूसते हैं खूब बैटरी

pcloud की स्टडी में खुलासा हुआ है कि ऑनलाइन डेटिंग ऐप्स से आपके फोन की बैटरी बहुत जल्दी खत्म होती है. ऑनलाइन डेटिंग ऐप जैसे टिंडर, बम्बल और ग्राइंडर टॉप किलर ऐप का 15% हिस्सा बनाते हैं, जिससे औसतन 11 फीचर्स बैकग्राउंड में चलते हैं. तीनों डेटिंग ऐप्स में डार्क मोड उपलब्ध नहीं है और इसलिए इनका उपयोग करते समय अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिससे बैटरी जल्दी खत्म हो जाती है.

ये 20 Apps चूसते है सबसे ज्यादा बैटरी

स्टडी में 100 ऐसे ऐप्स को चुना गया, जो काफी इस्तेमाल होते हैं. उनमें से 20 ऐप्स ऐसे निकले, जो ज्यादा बैटरी चूसते हैं. यह 20 ऐप्स फिटबिट, वेरिजोन, ऊबर, स्काइप, फेसबुक, एयरबीएनबी, बीगो लाइव, इंस्टाग्राम, टिंडर, बम्बल, स्नैपचेट, वॉट्सएप, जूम, यूट्यूब, बुकिंग डॉट कॉम, अमेजन, टेलीग्राम, ग्राइंडर, लाइक और लिंक्डइन हैं.

