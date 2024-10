अब मुंह नहीं ताकेगा आपका कुत्ता, Uber ने शुरू की अपनी नई सर्विस, जानें फायदा

Uber App: अगर आप एक पेट लवर हैं और अपने पालतू जानवर के साथ ट्रैवल करना चाहते हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है. अभी भी देश में अपने पालतू जानवरों के साथ ट्रैवल करना आसान नहीं है, क्योंकि कई बार ओटो-रिक्शा वाले और कैब ड्राइवर पालतू जानवरों को बैठाने से मना कर देते हैं और राइड कैंसिल कर देते हैं. लेकिन, अब यह समस्या हल होने वाली है. राइड प्रोवाइड कराने वाली कंपनी Uber ने एक नई सर्विस शुरू की है, जिसका नाम Uber Pet है. यह पालतू जानवरों के साथ ट्रैवर करने की सुविधा प्रदान करेगा. फिलहाल, यह सर्विस बेंगलुरु में शुरू की गई है, लेकिन जल्द ही इसे अन्य शहरों में भी शुरू किया जाएगा.

प्री-बुक करने की सुविधा

यह सर्विस राइडर को अपने पेट के साथ ट्रैवल करने के लिए कैब को पहले से बुक यानी प्री-बुक करने की सुविधा देती है. बुकिंग 60 मिनट से 90 दिन पहले तक की जा सकती है. कंपनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था) पर पोस्ट करके इसकी जानकारी दी है.

Pet parents, pawse what you’re doing

Uber Pet has arrived in Bengaluru

You can now ride with your furry friend anywhere in Uber Pet and reserve it up to 90 days in advance. UberPet dogsofinstagram catsofinstagram bengaluru uberindia twitter.com/A7mTVwjknH

Uber India Uber India October 8 2024