Vodafone Idea के इस प्लान ने छुड़ाए Jio-Airtel के छक्के! एक से बढ़कर एक हैं Benefits

Vi Prepaid Plan with Daily Data, OTT Access and Other Benefits: सभी टेलीकॉम कंपनियां अपने यूजर्स को एक से बढ़कर एक बेनिफिट्स वाले प्रीपेड और पोस्टपेड प्लान ऑफर करती हैं. कंपनियों की कोशिश रहती है कि ये प्लान्स सस्ते हों और कम कीमत में ज्यादा फायदों के साथ आएं.आज हम आपको प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया (Vodafone Idea) यानी वीआई (Vi) के एक ऐसे प्लान के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें कई सारे आकर्ष बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं. आइये इन प्लान के बारे में और जानते हैं..

Vi के इस प्लान ने छुड़ाए Jio-Airtel के छक्के!

आज हम जिस रिचार्ज प्लान की बात कर रहे हैं, उसकी कीमत 3,099 रुपये है. इस प्लान की कीमत भले ही ज्यादा हो, लेकिन इसमें आपको डेली डेटा से लेकर ओटीटी सब्सक्रिप्शन तक, सभी बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं. इस तरह का प्लान शायद ही जियो (Jio) और एयरटेल (Airtel) के यूजर्स के पास है. आइए इस प्लान के फायदों पर नजर डालते हैं.

Vi के 3099 रुपये वाले प्लान के बेनिफिट्स

Vi के 3,099 रुपये वाले प्लान में आपको एक साल यानी 365 दिनों की वैलिडिटी दी जा रही है. इन 365 दिनों के लिए आपको इस प्लान में हर दिन के लिए 2GB डेटा, 100 एसएमएस प्रति दिन की सुविधा और किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग की सुविधा दी जा रही है. इस प्लान में आपको इन फायदों के अलावा कई एडिश्नल बेनिफिट्स भी दिए जा रहे हैं.

इस प्लान में शामिल एडिश्नल फायदे

एडिश्नल फायदों की बात करें तो Vi के 3,099 रुपये वाले प्लान में आपको एक साल का Disney+Hotstar का सब्सक्रिप्शन फ्री दिया जा रहा है जिसकी असल में कीमत 499 रुपये है. ये प्लान वीआई मूवीज एंड टीवी (Vi Movies and TV) के बेनिफिट के साथ भी आता है. इस प्लान में वीआई हीरो अनलिमिटेड बेनिफिट भी दिए जा रहे हैं जिसमें बिंज ऑल नाइट ऑफर, वीकेंड डेटा रोलोवर और डेटा डिलाइट नाम के फायदे भी शामिल हैं.