Google पर लड़के सबसे ज्यादा क्या Search करते हैं? हुआ चौंकाने वाला खुलासा

What do Men Search the Most on Google: गूगल (Google) एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसे हर कोई इस्तेमाल करता है और जहां हर इंसान को अपनी सभी परेशानियों का सोलूशन मिल जाता है. वैसे तो आप अपनी सर्च हिस्ट्री को आराम से डिलीट कर सकते हैं लेकिन इसके बावजूद काफी डेटा सेव होता रहता है जिन्हें तमाम सर्वे और रिपोर्ट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है. हमें एक ऐसी रिपोर्ट मिली है, जिसमें यह पता चला है कि गूगल (Google) पर लड़कों और पुरुषों ने सबसे ज्यादा किस बारे में सर्च किया है. आइए लड़कों की गूगल सर्च पर एक नजर डालते हैं..

अपने बारे में ये सब जानना चाहते हैं मर्द!

'फ्रॉम-मार्स डॉट कॉम' की एक रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा जिन चीजों को पुरुष गूगल पर सर्च करते हैं, उनमें एक चीज उनकी सेक्सुअलिटी (Sexuality) है. रिपोर्ट के मुताबिक हर साल करीब 68 हजार मर्द ये सर्च करते हैं कि कहीं वो नपुंसक तो नहीं हैं. साथ ही, लड़के गूगल से यह भी पूछते हैं कि शेव करने से उनकी दाढ़ी के बाल ज्यादा बढ़ते हैं या नहीं और दाढ़ी को घना करने के क्या उपाय हैं.

मर्दों को यह भी जानना होता है कि चोटी बनाने या फिर टोपी पहनने से उनको बालों पर क्या असर पड़ता है. वर्कआउट रूटीन, बॉडी-बिल्डिंग कैसे हो और कौनसे प्रोटीन शेक्स पिए जाएं, ये सब भी लड़कों की गूगल सर्च में शामिल होता है.

ब्रेस्ट कैंसर के बारे में भी करते हैं सर्च

इस रिपोर्ट में एक चौकाने वाले खुलासा और हुआ है. रिपोर्ट के मुताबिक मर्दों की टॉप गूगल सर्चेज में ब्रेस्ट कैंसर (Breast Cancer) भी शामिल है. महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर होना एक आम बात है लेकिन लड़के ये जानना चाहते हैं कि लड़कों को भी ब्रेस्ट कैंसर होता है या नहीं; और अगर हां, तो ये कैसे होता है और उसके कितने प्रतिशत चांसेज होते हैं.

लड़कियों के बारे में ये बातें जानना चाहते हैं लड़के

आपको बता दें कि लड़के गूगल पर लड़कियों के बारे में भी काफी बातें जानना चाहते हैं. इस रिपोर्ट के मुताबिक लड़के गूगल पर सर्च करते हैं कि लड़कियों को किन तरीकों से इम्प्रेस किया जा सकता है, वो खुश कैसे होती हैं और उन्हें क्या पसंद और क्या नापसंद होता है. लड़कों को यह भी जानना होता है कि शादी के बाद लड़कियां क्या करती हैं.