WhatsApp पर आप कब हैं 'ऑनलाइन', किसी को नहीं होगी भनक! नया अपडेट जान झूम उठे यूजर्स

How to turn off Whatsapp online status while chatting: वॉट्सएप (WhatsApp) एक ऐसे शानदार फीचर पर काम कर रहा है जिससे आप जब चाहे चैटिंग कर सकते हैं और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आप ऑनलाइन हैं. जानिए कैसे..