Travel Hacks: होटल में रुकें तो सबसे पहले ये काम जरूर करें, वरना पड़ेगा पछताना!

What to do after Hotel check-in: घुमक्कड़ी के शौकीनों के लिए मौका मिलते ही नई राह पकड़ लेना एक आम बात होती है. ट्रैवलर कोई भी हो उसे अगर घूमने जाना है तो होटल की बुकिंग तो करानी ही पड़ती है. ऐसे में हमारी ये खबर बड़े ध्यान से पढ़ना उन सभी लोगों के लिए जरूरी है, जो होटल में अपने रूम में घुसते ही फौरन बेड पर पसर जाते हैं. हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कई बार लोगों के लिए होटलों (Hotel Safety Tips) में जाना बुरे सपने की तरह बन जाता है और उन्हें बाद में पछताना पड़ जाता है.

ट्रैवल व्लॉगर का खुलासा

ब्रिटिश न्यूज़ वेबसाइट 'डेली मिरर' में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक एक मशहूर अमेरिकी ट्रैवल एक्सपर्ट हेली ने एक ऐसा खुलासा किया जिसकी तस्वीरें देखकर लोगों के होश ही उड़ गए. ऐसे में अगर आप भी अपनी फैमिली के साथ कहीं छुट्टियां मनाने जा रहे हैं तो हम आपको कुछ जरूरी टिप्स बताते हैं, जिनका इस्तेमाल कर आप होटल में खुद को सेफ रख सकते हैं.

बेड के नीचे खून चूसने वाला कीड़ा

अमेरिका बेस्ड होटल और ट्रैवलिंग एक्सपर्ट हेली की एक सोशल मीडिया पोस्ट वायरल हो गई है. जिसमें उन्होंने यात्रियों को खून चूसने वाले कीड़े के खतरे से आगाह किया है. इस घटना का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसकी जांच के लिए उन्हें अपने होटल रूम में बिछे गद्दे को उठाते हुए देखा जा सकता है. हेली ने होटल इंडस्ट्री में 15 साल काम किया है. वो अक्सर अपने अच्छे और बुरे अनुभव अपने लाखों फैंस के साथ साझा करती रहती हैं. अपनी लेटेस्ट पोस्ट में हेली ने कहा, 'आप सभी मेहमानों को रूम में दाखिल होने के तुरंत बाद 'अनपैकिंग' यानी अपना बैग खोलने से पहले अपने बेडबग्स की जांच जरूर करनी चाहिए.'

रूम की लाइटों को बंद करने से लेकर अपने गद्दे के कोने-कोने की जांच करने तक, क्या सावधानी बरतनी चाहिए हॉस्पिटैलिटी एक्सपर्ट हेली ने सबकुछ विस्तार से बताया है. उन्होंने ये भी बताया कि बेड के कीड़ों (बेड बग्स) को पकड़ने के लिए आपको क्या करने की आवश्यकता है.

'खून के धब्बे की जांच करें'

हेली ने कहा कि आपको अपने बैग में कुछ रबर के ग्लव्स यानी दस्ताने जरूर रखने चाहिए. होटल में चेक इन करते ही आपको हाथ में उस दस्ताने को पहनकर सबसे पहले अपने बेड पर बिछे गद्दे, चादर और तकिए की जांच करते हुए ये देखना चाहिए कि उनमें किसी तरह के खून का धब्बा या कोई और निशान तो नहीं लगा है. खून के धब्बे कई वजहों से हो सकते हैं, ऐसे में अगर आपको खटमल या और किसी और खतरनाक कीड़े होने के संकेत मिले तो फौरन उसकी फोटो खींचकर होटल मैनेजर से नए और बेहतर रूम में शिफ्ट करने की रिक्वेस्ट करनी चाहिए.

खुफिया कैमरों की जरूर करें जांच

होटल (Hotel Safety Tips) में सबसे ज्यादा खतरा निजी पलों की रिकॉर्डिंग से जुड़ा होता है. ऐसे में आप कमरे में घुसने के बाद दूसरा सबसे जरूरी काम वहां लगे बल्ब, घड़ी, टीवी, रिमोट कंट्रोल, पंखे, बाथरूम समेत सभी चीजों को ध्यान से देखकर ये पता लगाने की कोशिश करें कि कमरे में कोई छिपा हुआ कैमरा तो नहीं है, इसे जांचने के लिए आप कमरे में अंधेरा करके अपने मोबाइल फोन की लाइट जलाएं. अगर कहीं से आपको नीले रंग की रोशनी आती दिखाई दे तो आप समझ जाएं कि वहां पर कोई खुफिया कैमरा छिपा है.

यहां भी बैक्टीरिया और वायरस का खतरा

होटल के कमरों में एसी और टीवी का इस्तेमाल जरूर होता है. उनके रिमोट कंट्रोल पर कई प्रकार के जर्म और बैक्टीरिया होते हैं, जो आपको बीमार बना सकते हैं. अगर आप कमरे का TV या AC चलाना चाहते हैं तो यूज करने से पहले रिमोट को डिसइन्फेक्ट स्प्रे या सैनेटाइजर से उसे साफ करने के बाद यूज करें.

यूजर्स के अजब-गजब रिएक्शन

ट्रैवल एक्सपर्ट की इस पोस्ट से यूजर्स हैरान रह गए और उन्होंने हेली का आभार जताया तो कई लोगों ने तो यहां तक ​​कह दिया कि वे सालों से इन ट्रिक्स को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए उन्हें ये ज्ञान देने की जरूरत नहीं है.

ये ख़बर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर