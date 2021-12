डायनासोर काल में समुद्र में भी पाए जाते थे विशाल जीव, नई स्टडी में हुआ खुलासा

नई दिल्ली: रिसर्चरों को कहना है कि डायनासोर काल में समुद्री मॉन्सटर का आस्तित्व था जो मछली के आकार के रेप्टाइल्स थे. इसकी पुष्टि के लिए रिसर्चरों को 6.5 फीट का स्कल मिला है जिसका बारे में गुरुवार को खुलासा किया गया है.

हमारी सहयोगी वेबसाइट WION के अनुसार, इस नई खोज से पता चला है कि ichthyosaurs की तरह इनका भी आकार बहुत तेजी से बढ़ता है. इस नई स्पीसीज का नाम Cymbospondylus youngorum दिया गया है. यह नई खोज गुरुवार को साईंस जरनल में प्रकाशित हुई.

Here's Cymbospondylus youngorum, the monster of the Triassic deep! Based off @fishboy86164577 's reconstruction with a speculative thresher fin inspired by @DevHistoria . Hope ya'll enjoy! pic.twitter.com/xbxetJZ72Z

इस बड़े जीव का बड़ा जबड़ा होता था. एक पूर्ण विकसित जीव का स्कल साढ़े 6 फीट होता था और आकार करीब 55 फीट तक चला जाता था. यह जीव ट्रायसिक पीरियड में 247 मिलियन साल पहले हुआ करते थे.

It's finally out! Paper on the exceptionally large Jim 2! This paper shows an exceptionally quick increase in size following the Permian extinction for ichthyosaurs, with Cymbospondylus youngorum having a skull around ~2m. I'll probably write something more detailed later. pic.twitter.com/RaJNR3qwdi

— Eddie Ardeo(they/them) (@Elisandre2002) December 23, 2021