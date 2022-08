Love Story: एक साथ रिलेशनशिप में 3 लोग, झगड़े से बचने के लिए साइन कर रखा है रोमांस कॉन्ट्रैक्ट

Bisexual Girl Relationship with Two People in one time: आमतौर पर आपने यही देखा होगा कि कोई भी रिलेशनशिप दो लोगों के बीच होती है. इसमें तीसरे की एंट्री होते ही चीजें बिगड़ने लगती हैं या रिलेशनशिप टूट जाती है, लेकिन अमेरिका के ओक्लाहोमा में इससे उलट मामला सामने आया है. यहां एक युवती, एक ही समय में, एक बॉयफ्रेंड और एक गर्लफ्रेंड के साथ रिलेशनशिप में है. यानी तीन लोग आपसी सहमति से रिश्ते में रह रहे हैं. अभी तक इनके बीच कोई तकरार या झगड़ा नहीं हुआ है. हालांकि इसके पीछे एक बड़ी वजह है. आइए आपको बताते हैं क्या है वह वजह.

दोनों पार्टनर को देती हैं अलग-अलग टाइम

रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका के ओक्लाहोमा में रहने वाली 26 साल की इरी इवर्स बायसेक्सुअल हैं. अगर आप बायसेक्सुअल को लेकर कंफ्यूज हो रहे हैं तो आपको बता दें कि इसका मतलब होता है कि इस नेचर से पीड़ित होने पर वह आदमी या औरत दोनों से ही सेक्स के लिए आकर्षित हो सकता है. इरी इवर्स, 33 साल के टॉम स्मिथ (लड़का) और 32 साल की एलेक्स जोन्स (लड़की) से एक साथ प्यार कर रही हैं. वह दोनों को अलग-अलग टाइम देती हैं. आपस में किसी का कोई झगड़ा न हो इसके लिए उन्होंने टाइम टेबल बनाने के साथ ही दोनों पार्टनर के साथ एक 'रोमांस कॉन्ट्रैक्ट' पर साइन भी करा रखा है. इरी का मानना है कि इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से ही उनका रिश्ता लंबा चल रहा है.

'2 साल बाद ही बॉयफ्रेंड को पता चल गया कि बायसेक्सुअल हूं'

इरी जब बाहर होती हैं तो उनका बॉयफ्रेंड टॉम, एलेक्स को डेट करता है. इरी कहती हैं कि- मैं खुद को काफी लकी मानती हूं कि मुझे प्यार करने के लिए दो लोग मिले हैं. एक साथ एक से ज्यादा इंसान को प्यार कर पाना असंभव सा लगता है, लेकिन बात टॉम और एलेक्स की करें तो मेरे लिए यह बहुत आसान है. इरी कहती हैं कि टॉम के साथ रिश्ते की शुरुआत सितंबर 2015 में डेटिंग वेबसाइट से हुई थी. 2 साल की रिलेशनशिप के बाद उसे पता चला कि मैं बायसेक्सुअल हूं. उसने इसके बाद भी मेरे साथ रिलेशनशिप में रहने का फैसला किया. इसके बाद जनवरी 2021 में हमारे बीच में एलेक्स की भी एंट्री हो गई. तीनों के आने के बाद हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का फैसला किया ताकि भविष्य में कभी किसी का कोई झगड़ा न हो.

'दोनों के लिए अलग-अललग दिन, परिवार को भी नहीं है आपत्ति'

इरी ने बताया कि, मैं सोमवार और बुधवार को एलेक्स के साथ समय बिताती हूं, जबकि मंगलवार और गुरुवार को मैं टॉम के साथ रहती हूं. शनिवार और रविवार को हम तीनों साथ रहते हैं और मस्ती करते हैं. इरी का कहना है कि इस रिलेशनशिप को लेकर उनके पैरेंट्स को भी कोई आपत्ति नहीं है.

