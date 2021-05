जिस Britain की सलाह पर India ने बढ़ाया Vaccine Dose का गैप, अब उसी ने अंतर कम करने का ऐलान कर डाला

लंदन: भारत (India) ने जहां कोरोना वैक्सीन (Corona Vaccine) की दोनों डोज के गैप को बढ़ाने का फैसला लिया है. वहीं, ब्रिटेन (Britain) ने इस अंतर को कम कर दिया है. यहां गौर करने वाली बात यह है भारत ने ब्रिटेन और विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की सलाह पर ही ऐसा किया था. ब्रिटेन के स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में ट्वीट करके जानकारी दी है. ट्वीट में कहा गया है कि वैक्सीन की दूसरी डोज 12 हफ्ते के बजाये आठ हफ्तों में दी जाएगी.

NHS इंग्लैंड ने बताया कि सरकार ने COVID वैक्सीन की दूसरी खुराक 12 सप्ताह के जगह 8 सप्ताह पर देने का फैसला लिया है. ट्वीट में कहा गया है, ‘लोगों को टीका लेना जारी रखना चाहिए. इसके लिए एनएचएस से संपर्क करने की आवश्यकता नहीं है. जिन लोगों को अपने अपॉइंटमेंट को आगे बढ़ाना चाहिए, उन्हें बताया जाएगा कि वे ऐसा करने में कब सक्षम होंगे’.

Today the government said COVID vaccine second dose appointments will be brought forward from 12 to 8 weeks.

People should continue to attend appointments and don't need to contact the NHS. Those who should move their appointment forward will be told when they are able to do so.

— NHS England and NHS Improvement (@NHSEngland) May 14, 2021