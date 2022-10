Britain: 'मैंने गलती कर दी है' कहकर ब्रिटेन की गृह मंत्री ने दिया इस्तीफा, भारत विरोधी बयान से गई कुर्सी

Britain political crisis: ब्रिटेन में जारी सियासी संकट के बीच लिज ट्रस को बड़ा झटका लगा है. ब्रिटेन की गृह सचिव सुएला ब्रेवरमैन ने लिज ट्रस कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है. उन्होंने एक लंबा-चौड़ा इस्तीफा लिखकर अपना पद छोड़ दिया है. इस्तीफा देते हुए उन्होंने कहा कि 'मैंने गलती की है'. ब्रिटेन में राजनीतिक और आर्थिक उथल-पुथल के बीच ब्रिटेन की गृह सचिव सुएला ब्रेवरमैन का पद छोड़ना एक तरह से ऋषि सुनक लिए अच्छी खबर है.

ब्रेवरमैन ने भारत को लेकर दिया था ये बयान

बता दें कि एक इंटरव्यू में ब्रेवरमैन ने कहा था कि भारतीय प्रवासी वीजा की अवधि समाप्त होने के बाद भी इस देश में रह रहे हैं. भारतीयों के लिए ब्रिटेन की सीमा खोलने वाली इस नीति से ब्रिटेन में भारतीयों की भीड़ बढ़ जाएगी. जिसके बाद भारत ने ब्रेवरमैन के बयान पर आपत्ति जताई थी. ब्रिटेन की मंत्री पर कई दिनों से विवाद गहराया हुआ था. उन्होंने हाल ही में अपने बयान पर सफाई भी दी थी.

लिज ट्रस को एक और झटका

ब्रिटेन में लिज ट्रस के अपने चुनावी वादों से यूटर्न के बाद यह दूसरा इस्तीफा है. अभी एक सप्ताह पहले ही लिज ट्रस मंत्रिमंडल में एक वरिष्ठ मंत्री ने इस्तीफा दिया था. 14 अक्टूबर को क्वासी क्वार्टेंग को उनके पद से हटा दिया गया था. वहीं जेरेमी हंट ने उनकी जगह लेते हुए वित्त मंत्री पद संभाला था.

ब्रेवरमैन का इस्तीफा

My letter to the Prime Minister. pic.twitter.com/TaWO1PMOF2

— Suella Braverman MP (@SuellaBraverman) October 19, 2022