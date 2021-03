Mumbai Power Outage साजिश के खुलासे पर तिलमिलाया China, बोला- बिना सबूत आरोपों का कोई मतलब नहीं

नई दिल्ली: मुंबई ब्लैक आउट (Mumbai Blackout) के पीछे चीन (China) की साजिश का खुलासा हुआ है. अमेरिकी एजेंसी के हवाले से न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी खबर में दावा किया गया है कि चीन, भारत में साइबर अटैक (Cyberattack) की फिराक में है. रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन अभी भी भारत में ब्लैक आउट की साजिश रच रहा है. इस खुलासे के बाद चीन घिर गया है. हालांकि, चीन अभी भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है.

ब्लैक आउट (Blackout) साजिश पर चीनी विदेश मंत्रालय ने प्रतिक्रिया दी है, चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने रिपोर्ट को 'बेहद गैर जिम्मेदाराना' बताया है. अक्सर साइबर अटैक (Cyberattack) के लिए आरोपों में घिरे रहने वाले चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है, 'चीन साइबर सुरक्षा के पक्ष में दृढ़ता से खड़ा हुआ है. किसी भी तरह के साइबर अटैक का चीन पुरजोर तरीके से विरोध करता है. बिना सबूत के साइबर हमलों के लिए अटकलों के आधार पर आरोपों का कोई महत्व नहीं है. बिना पर्याप्त सबूत के आरोप लगाना गैर-जिम्मेदाराना है.'

FM Spokesperson: As staunch defender of cyber security, China firmly opposes&cracks down on all forms of cyber attacks. Speculation&fabrication have no role to play on the issue of cyber attacks.Highly irresponsible to accuse a particular party with no sufficient evidence around. pic.twitter.com/1aB60A4pRR

