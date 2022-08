Elon Musk Twitter: डील से पीछे हटने के बाद एलन मस्क ने ट्विटर की तारीफ में पढ़े कसीदे, अब कही ये बात

Elon Musk Twitter Deal: टेस्ला (Tesla) और स्पेसएक्स (SpaceX) के सीईओ (CEO) एलन मस्क (Elon Musk) ने कहा कि इस निराशाजनक समय में माइक्रो-ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म (Micro-Blogging Platform) ट्विटर (Twitter) वास्तव में सटीक और प्रासंगिक समाचार प्रसारित कर सकता है. हालांकि, इससे पहले एलन मस्क (Elon Musk) ने मीडिया को 'सच्चाई तलाशने वाली मशीन के तौर पर तैयार क्लिक-सीकिंग मशीन (Click Seeking Machine) कहा था. बता दें कि एलन मस्क, जो अब 44 अरब डॉलर की डील (44 Billion Dollars Deal) को खत्म करने के बाद ट्विटर के साथ कानूनी लड़ाई में हैं. उन्होंने एक ताजा ट्वीट में फिर से ट्विटर की तारीफ की है.

एलन मस्क ने क्या कहा?

ट्विटर की तारीफ में ट्वीट करते हुए एलन मस्क ने लिखा, 'एक समाचार स्रोत खोजना निश्चित रूप से कठिन है जो सटीक, प्रासंगिक और पूरी तरह निराशाजनक नहीं है!' उन्होंने कहा, 'द इकोनॉमिस्ट और जॉन स्टीवर्ट डेली शो/कोलबर्ट रिपोर्ट के पुराने स्कूल संस्करण बहुत अच्छे थे.' उन्होंने आगे ट्वीट किया, 'शायद ट्विटर वह (स्रोत) बन सकता है.'

Maybe Twitter can become that

— Elon Musk (@elonmusk) August 1, 2022